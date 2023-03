O Maestro e o Mar é uma história real? A verdade sobre a série da Netflix

Produzida na Grécia, a série romântica O Maestro e o Mar está fazendo o maior sucesso na Netflix! Emocionante, divertida e cheia de surpresas, a produção se tornou um verdadeiro hit entre o público brasileiro. Por isso, muitos espectadores querem saber: a trama de O Maestro e o Mar é inspirada em eventos reais?

“Um músico vai para uma ilha pitoresca com a tarefa de comandar um festival de música e acaba se envolvendo com a vida e os problemas dos moradores do local”, diz a sinopse oficial de O Maestro e o Mar.

O cineasta grego Christoforos Papakaliatis (What If…) escreve, dirige e protagoniza esta história poderosa de paixão e enganos. O elenco conta também com Haris Alexiou e Maria Kavoyianni.

Confira abaixo se a trama de O Maestro e o Mar é baseada em uma história real – conheça as inspirações da série! (via CinemaHolic)

O Maestro e o Mar é baseada em história real na Netflix?

A série grega O Maestro e o Mar (também encontrada com o título Maestro in Blue) estreou na Netflix em 17 de março.

Além de fazer muito sucesso na plataforma, a série entrou para a história como a primeira produção live-action grega do streaming.

Pelo menos até o momento, O Maestro e o Mar está no Top 10 da Netflix. A série é a 5ª mais assistida da plataforma, à frente de sucessos como You, Entrevías e Intensivão do Amor.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, O Maestro e o Mar não é baseada em uma história real. A trama da série é completamente fictícia.

A história é uma criação do cineasta grego Christoforos Papakaliatis, que além de dirigir a série e produzir seu roteiro, interpreta o protagonista Orestis.

O Maestro e o Mar acompanha uma belíssima história de amor proibido na qual Orestis e Klelia desafiam as expectativas da sociedade grega.

O filme também apresenta uma perspectiva bastante interessante sobre um casal gay cuja luta contra o preconceito da sociedade começa em casa.

A trama mostra, por exemplo, tristes cenas de violência que são motivadas somente pela sexualidade desses personagens – em uma referência clara à intolerância da sociedade na vida real.

Como você já pôde perceber, a trama de O Maestro e o Mar é completamente fictícia. A ambientação da série, por outro lado, é real.

A série grega O Maestro e o Mar foi gravada em Paxos, Corfu e Atenas, três dos cenários mais incríveis do país europeu.

As gravações principais da série de romance e drama foram realizadas entre julho de 2021 e janeiro de 2022. Na produção, os espectadores podem conferir paisagens de tirar o fôlego.

Você já pode assistir todos os episódios de O Maestro e o Mar no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.