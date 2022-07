O Mandaloriano: 3ª temporada tem uma atualização decepcionante

A terceira temporada de O Mandaloriano recebeu uma atualização decepcionante.

Katee Sackhoff, que interpreta Bo-Katan na série Star Wars, revelou que não pode comparecer ao Fan Expo nos Estados Unidos, por conta de sua agenda.

Segundo seu comentário, ela ficou presa nas filmagens da terceira temporada de O Mandaloriano, adiantando que entrou em processo de refilmagens (via The Direct).

“Acabei trabalhando muito, muito mais tarde do que o previsto em uma série que todos nós conhecemos e amamos e isso tornou muito difícil para mim chegar à convenção a tempo”, revelou a atriz.

As filmagens principais foram finalizadas em março, enquanto Pedro Pascal estava envolvido com a série The Last of Us. Boa parte da produção adicional da terceira temporada deve contar com Pascal e outros atores principais.

Din e Grogu em The Mandalorian

O retorno do Mandaloriano

O pistoleiro solitário Din Djarin vai retornar com Grogu, o Baby Yoda, para mais uma temporada. Eles enfrentarão a ira do vilão Moff Gideon, do ator Giancarlo Esposito.

“Um atirador solitário explora os confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República”, revela a descrição da série.

Jon Favreau e Dave Filoni comandam a série. Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Kate Sackhoff, Gina Carano e Carl Weathers fazem parte do elenco principal.

A série retorna ao Disney+ em fevereiro de 2023. Clique aqui para assinar o streaming e acompanhar as séries e filmes da saga Star Wars.

