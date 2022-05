O Mandaloriano: Ator explica por que protagonista tira seu capacete para Grogu

No final da segunda temporada de The Mandalorian, fãs de Star Wars ficaram emocionados com o momento em que Din Djarin removeu seu capacete para se despedir de Grogu, apesar de sua regra de nunca tirá-lo na frente de outras pessoas.

Na série, Din, o Mandaloriano, tirou o capacete um total de quatro vezes: uma quando ninguém estava olhando, duas porque não tinha escolha em meio às batalhas e, nesta última, por sua própria vontade.

Durante o evento Star Wars Celebration, o ator Pedro Pascal revelou o motivo por trás dessa decisão:

“Então, é claro, esse lindo relacionamento se desenvolve com A Criança, Grogu. E eu me lembro de ter uma conversa com Jon, e não sei se ele me permitiu acreditar que veio de uma colaboração, ou se era o plano o tempo todo, mas eu definitivamente disse que o melhor motivo para ele tirar o capacete e mostrar o rosto seria porque ele quer que a criança o veja. E porque a criança quer [vê-lo também]. Ele quer experimentar esse tipo de intimidade no relacionamento.”, diz Pascal.

Enquanto isso, a terceira temporada de The Mandalorian já está confirmada e deve estrear em 2023 no Disney+.

A informação é do Vanity Fair.

