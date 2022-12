O Mandaloriano: Cada episódio da 3ª temporada será como um filme; veja por quê

A terceira temporada de O Mandaloriano (The Mandalorian) se aproxima e parece que podemos esperar um verdadeiro épico.

Giancarlo Esposito indicou escala épica da terceira temporada. Apesar de ser relativamente novo no universo Star Wars, o Moff Gideon de Esposito, um remanescente do agora extinto Império Galáctico, destacou-se na série.

Apesar de seu destino aparentemente selado no final da segunda temporada, Esposito indicou grandes coisas para o retorno do programa.

Durante uma entrevista com Collider, Esposito disse que cada episódio da terceira temporada parece um filme individual.

“Adoro a mitologia por trás desse programa, que é incorporada aos visuais que parecem ser coisas de filme. E adoro o fato de que você pode ver, a cada episódio desta temporada, que está realmente assistindo um novo filme. Visualmente, é uma extravagância visual e sonora que o expande para um lugar único”, disse Giancarlo Esposito.

Din e Grogu em The Mandalorian

O retorno do Mandaloriano

O pistoleiro solitário Din Djarin vai retornar com Grogu, o Baby Yoda, para mais uma temporada. Eles enfrentarão a ira do vilão Moff Gideon, do ator Giancarlo Esposito.

“Um atirador solitário explora os confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República”, revela a descrição da série.

As filmagens principais foram finalizadas em março, enquanto Pedro Pascal estava envolvido com a série The Last of Us. Boa parte da produção adicional da terceira temporada deve contar com Pascal e outros atores principais.

Jon Favreau e Dave Filoni comandam a série. Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Kate Sackhoff, Gina Carano e Carl Weathers fazem parte do elenco principal.

A série retorna ao Disney+ em fevereiro de 2023. Clique aqui para assinar o streaming e acompanhar as séries e filmes da saga Star Wars.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.