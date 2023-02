O melhor vilão de Os Simpsons só apareceu uma vez

Uma das animações mais influentes da história da TV, Os Simpsons se destaca por sua enorme quantidade de personagens recorrentes – sejam eles heróis ou vilões. Sendo assim, por que a série animada só utiliza seu melhor vilão uma única vez?

Criada por Matt Groening, Os Simpsons era originalmente uma série de curtas animados que fazia parte do Tracey Ullman Show em 1987. Após 3 temporadas de sucesso, Os Simpsons virou a série completa que fãs conhecem e amam.

Nas temporadas mais recentes, Os Simpsons conquistou ainda mais fãs por trazer easter eggs de várias obras da cultura pop, entre filmes, séries, quadrinhos e astros de Hollywood. Em 2023, a animação foi renovada para sua 35ª e 36ª temporada.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o melhor vilão da história de Os Simpsons – veja por que ele só apareceu uma vez! (via CBR)

Sr. Black é o melhor vilão de Os Simpsons

Os Simpsons começou a introduzir seus personagens coadjuvantes mais memoráveis ainda na Era de Ouro (que durou da 1ª à 6ª temporada da série).

Um desses personagens é o Sr. Black, o adversário de Bart e Lisa no inesquecível “Kamp Krusty”, o 1ª episódio da 4ª temporada. Nesses capítulos, o Sr. Black é o principal antagonista.

O diretor do episódio em questão conclui que o Sr. Black seria um personagem muito importante no futuro da série – o que acabou não acontecendo.

Como citamos anteriormente, o Sr. Black é introduzido em “Kamp Krusty”, um episódio com roteiro de David M. Stern e direção de Mark Kirkland.

Nesse episódio, Bart e Lisa participam do acampamento de versão do palhaço Krusty, que é quase tão assustador como o Pennywise de It: A Coisa.

Enquanto Marge e Homer aproveitam a folga, Bart e Lisa são obrigados a lidar com o Sr. Black, o franco e monótono líder do acampamento.

Dublado por Harry Shearer, Black transforma o acampamento em um verdadeiro inferno para os irmãos. Ele contrata os valentões Jimbo, Dolph e Kearney como conselheiros, mimando-os enquanto alimenta as outras crianças com um mingau para lá de nojento.

O Sr. Black é um personagem caricato de tão terrível. Durante o jantar no acampamento, ele chega até mesmo a propor um brinde para “o mal”.

Porém, tudo muda quando Bart descobre que Krusty nunca visitaria o acampamento. Aí, ele recruta as outras crianças e bota o Sr. Black (junto com os valentões) para correr. Essa é a última vez que o personagem aparece em Os Simpsons.

Os Simpsons perde oportunidade com o Sr. Black

De acordo com os comentários incluídos no DVD “The Simpsons: The Complete Fourth Season”, o diretor Mark Kirkland acreditou que o Sr. Black se tornaria um personagem recorrente na série.

No entanto, após “Kamp Krusty”, o personagem desapareceu completamente. Ele faz somente uma participação curtíssima em uma HQ dos Simpsons e em um dos games da franquia.

O personagem poderia ter sido bem melhor aproveitado pela animação, desempenhando um papel semelhante ao do Sr. Burns, mas de maneira bem mais versátil.

Ou, a atuação do Sr. Black poderia ser a mesma de Raphael – o personagem sarcástico que sempre aparece em um trabalho ou outro em Springfield.

Sr. Black também poderia ter se tornado uma figura divertida para rivalizar com Bart e Lisa. No entanto, ele foi esquecido após a Era de Ouro dos Simpsons.

No Brasil, você pode assistir Os Simpsons na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.