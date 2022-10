O momento que o criador de The Big Bang Theory não consegue esquecer

The Big Bang Theory conta com diversos momentos icônicos, mas há uma cena em específico que o criador da série, Chuck Lorre, não consegue esquecer.

Chuck Lorre é um dos estimados criadores de The Big Bang Theory, que primeiro desenvolveu suas habilidades cômicas em séries de televisão como Roseanne, Mom, Two and a Half Men e Mike & Molly.

Seu talento para criar personagens relacionáveis ​​​​e engraçados é uma qualidade evidente em seu trabalho, que se traduz na recepção positiva do público desses programas.

No livro de Jessica Radloff, “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series”, detalhes exclusivos são compartilhados de suas extensas entrevistas com o elenco e os criadores da série.

Esse momento de lançamento do livro coincidiu perfeitamente com o 15º aniversário da série, que os criadores comemoraram relembrando com a EW, revelando o momento favorito de todos os tempos de Lorre na série.

O lugar de Sheldon

Uma das peculiaridades adoráveis ​​originais de Sheldon (Jim Parsons) é seu lugar privilegiado no canto do sofá. Sheldon está sempre disposto a explicar, detalhadamente, por que o lugar é dele e só dele.

É a posição perfeita para assistir televisão, enquanto também conversa – sem ter cãibras no pescoço, acrescenta.

Também é o local ideal para se manter quente, ou fresco, dada a temperatura do dia. Isso geralmente resulta em Leonard (Johnny Galecki) respondendo com um revirar de olhos e Sheldon terminando em seu assento preferido.

Chuck Lorre falou sobre a importância daquele momento no primeiro episódio da série para o personagem de Sheldon, que acabou sendo seu favorito.

“O discurso de Jim Parsons sobre por que ele se senta naquele lugar específico no sofá no episódio piloto… Acho que todos assistimos a isso e entendemos que algo notável estava acontecendo”, disse Lorre.

“Não havia piadas reais no discurso, era apenas uma visão de mundo que era tão precisa, e ele deu vida a isso. Foi um momento surpreendente que nunca vou esquecer”, continuou.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

