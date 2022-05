O Poder e a Lei: Conheça a história do advogado que inspirou a série

Já está disponível na Netflix a primeira temporada de O Poder e a Lei, série que mostra o advogado Mickey Haller de volta à ação após se recuperar do vício em drogas, escolhendo sempre casos com réus notoriamente desfavoráveis.

A primeira temporada da série da Netflix foca na esposa de um magnata da tecnologia, que foi assassinada em uma história repleta de reviravoltas, mas ainda crível a ponto de fazer os espectadores se questionarem o que é verdade e o que é mentira em O Poder e a Lei.

O Poder e a Lei é inspirado em uma história real? Quem é o advogado que inspirou a criação de Mickey Haller?

Se você também ficou em dúvida, te ajudaremos a decifrar a realidade e a ficção da nova série da Netflix!

O Poder e a Lei é baseada em uma história real?

Não! Por mais que possa parecer realista, a série O Poder e a Lei é totalmente fictícia, criada por David E. Kelley com base no livro “The Brass Verdict”, publicado pelo autor Michael Connelly em 2008.

O romance faz parte de uma série criminal focada em Harry Bosch, da LAPD, e no advogado Michael “Mickey” Haller. O 16º livro da saga, The Lincoln Lawyer, ganhou um filme em 2011 com Matthew McConaughey no papel principal.

Embora as histórias sejam fictícias, Michael Connelly tem, sim, um pé em inspiração no mundo real, já que passou mais de uma década trabalhando como repórter policial, em grande parte para o Los Angeles Times, e aprendeu muito sobre esse universo.

O autor dos livros também é amigo do repórter Dan Daly, que deu a ele algumas aulas sobre direito de defesa criminal para entender o mundo jurídico e poder abordá-lo de forma realista em suas histórias de ficção.

Daly é, ainda, o autor da citação “Não há cliente tão assustador quanto um homem inocente”, que se tornou a epígrafe do livro.

Mickey Haller é uma pessoa real?

Mickey Haller não existe, mas é parcialmente inspirado em um conhecido do autor.

Connelly disse em uma entrevista: “Eu meio que aprendi uma lição com O Poder e a Lei: eu queria escrever sobre um advogado de defesa criminal, mas muitas pessoas já fizeram isso, e eu não sou advogado, então eu meio que esperei até que eu tivesse algo interessante, então eu conheci um advogado que trabalhava nos bancos de trás do carro dele, e de repente eu o tinha, eu tinha aquele livro.”

Trata-se de David Ogden, que dirigia e trabalhava em um Lincoln Towncar.

A partir da inspiração que Connelly obteve ao conhecer o método de trabalho de Odgen, o escritor pôde dar vida à Mickey Haller nas páginas dos livros, no filme de 2011 e, agora, na série da Netflix.

As informações são do site The Cinema Holic.