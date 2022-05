O Poder e a Lei: O que os livros revelam sobre a 2ª temporada

Sucesso na Netflix, o drama jurídico O Poder e a Lei traz Manuel Garcia-Rulfo (Sicário: Dia do Soldado) como o advogado Mickey Haller. Muitos fãs não sabem, mas a série é baseada na saga literária “The Lincoln Lawyer”, escrita por Michael Connelly. Sendo assim, o que os livros revelam sobre sua 2ª temporada?

“Na pior após um acidente, o ambicioso advogado de Los Angeles Mickey Haller volta à ativa ao aceitar um caso de assassinato” afirma a sinopse de O Poder e a Lei na Netflix.

Além de Manuel Garcia-Rulfo no papel principal, o elenco de O Poder e a Lei conta também com Neve Campbell (Pânico), Angus Sampson (Sobrenatural), Christopher Gorham (Once Upon a Time), Becki Newton (Ugly Betty), Jazz Raycole (Eu, a Patroa e as Crianças) e LisaGay Hamilton (House of Cards).

Explicamos abaixo tudo que os livros de The Lincoln Lawyer podem revelar sobre a 2ª temporada de O Poder e a Lei; confira.

De acordo com os livros, qual será a história de O Poder e a Lei 2 na Netflix?

Primeiramente, é importante dizer que O Poder e a Lei (pelo menos até o momento) não foi renovada para a 2ª temporada.

Mas isso não quer dizer que a série foi cancelada. Dada sua enorme audiência internacional, a Netflix tem tudo para autorizar a produção de novos episódios.

Sendo assim, qual será a trama da 2ª temporada? Para saber a resposta, podemos consultar a saga literária The Lincoln Lawyer, de Michael Connelly.

A 1ª temporada de O Poder e a Lei ignora completamente os eventos do livro The Lincoln Lawyer, o primeiro volume da saga de Mickey Haller.

Mas a explicação é muito simples: a trama do livro já foi contada no filme O Poder e a Lei, lançado em 2011 e protagonizado por Matthew McConaughey.

Dessa forma, O Poder e a Lei da Netflix foca na história de “The Brass Verdict” (O Veredito de Bronze), o segundo livro da saga.

Ou seja: se O Poder e a Lei for renovada para a 2ª temporada na Netflix, a trama deve abordar os eventos do livro “The Reversal” (A Reversão), lançado originalmente em 2010.

The Reversal é o 22º livro de Michael Connelly, e a 3ª aventura do advogado Mickey Haller.

A trama do livro começa quando o assassino condenado Jason Jessup é liberado da cadeia após a revelação de uma nova pista de DNA.

Nesse cenário complicado, Mickey Haller é recrutado pela promotoria para comandar a ação judicial contra o sinistro matador de crianças.

Além de The Reversal, a Netflix ainda tem muito material para adaptar em O Poder e a Lei. A saga do advogado conta com mais três livros: “The Fifth Witness” (A Quinta Testemunha), “The Gods of Guilt (Os Deuses da Culpa) e “The Law of Innocence” (A Lei da Inocência).

Enquanto isso, a 1ª temporada de O Poder e a Lei continua disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.