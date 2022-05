O Poder e a Lei tem conexão impressionante com série do Prime Video

O drama jurídico O Poder e a Lei tem chamado a atenção dos fãs da Netflix. Protagonizada por Manuel Garcia-Rulfo, a série acompanha a história de um competente advogado que se envolve em casos misteriosos e chocantes. Muitos fãs não sabem, mas a produção compartilha uma surpreendente conexão com um thriller do Amazon Prime Video.

“Na pior após um acidente, o ambicioso advogado de Los Angeles Mickey Haller volta à ativa ao aceitar um caso de assassinato”, afirma a sinopse de O Poder e a Lei na Netflix.

O Poder e a Lei é uma produção de David E. Kelley, showrunner conhecido por sucessos como Ally McBeal e Nove Desconhecidos, além da série Big Little Lies, com Nicole Kidman.

O Observatório do Cinema apurou todas as informações e explicou a conexão entre O Poder e a Lei e uma série do Prime Video; confira e veja se você percebeu.

Tudo sobre a conexão entre O Poder e a Lei e Bosch

O Poder e a Lei, na Netflix, e Bosch, no Prime Video, compartilham a mesma origem: a obra literária de Michael Connelly.

A saga Bosch começou em 1992, com o lançamento do livro The Black Echo. O personagem Mickey Haller, por sua vez, foi introduzido no livro The Lincoln Lawyer, lançado em 2005.

Vale lembrar que a trama do livro já foi adaptada para os cinemas, em um filme de 2011 com Matthew McConaughey no papel principal.

É por isso que a Netflix ignora completamente os eventos de The Lincoln Lawyer na trama de O Poder e a Lei.

Sucesso no Prime Video, a série Bosch acompanha a história do detetive Hieronymus ‘Harry’ Bosch, interpretado por Titus Welliver, conhecido por performances em Lost e Sons of Anarchy.

Fãs querem saber: O Poder e a Lei terá um crossover com Bosch no futuro? O autor Michael Connelly falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

No papo com a imprensa, o escritor fez questão de jogar um balde de água fria nas expectativas dos fãs.

“Como as duas plataformas são concorrentes, não teremos um crossover. Se conseguíssemos unir a Netflix com o Prime Video, poderíamos resolver a paz mundial”, comentou Connelly.

A série Bosch já conta com 7 temporadas no Prime Video. Ela é considerada uma das produções mais populares da plataforma.

Recentemente, o streaming comemorou a estreia de Bosch: Legacy, uma série derivada ambientada no mesmo universo da produção original.

O Poder e a Lei, por sua vez, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Após o enorme sucesso da primeira temporada, a plataforma tem tudo para dar sinal verde para a produção de episódios inéditos.

Você pode conferir as 7 temporadas de Bosch (e Bosch: Legacy) no Amazon Prime Video, e os primeiros episódios de O Poder e a Lei na Netflix.

