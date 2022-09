O que aconteceu com Dahmer na vida real? Saiba o destino do serial killer

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série true crime Dahmer: Um Canibal Americano não demorou a conquistar fãs na plataforma. Porém, muitos assinantes que já conferiram os 10 episódios querem saber: afinal de contas, qual foi o destino de Jeffrey Dahmer na vida real?

“Por mais de uma década, Jeffrey Dahmer conseguiu matar 17 jovens rapazes sem levantar suspeitas da polícia. Como ele conseguiu evitar a prisão por tanto tempo?”, afirma a sinopse oficial de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix.

Com Evan Peters (American Horror Story) no papel principal, Dahmer conta com Niecy Nash (Reno 911), Molly Ringwald (Riverdale), Richard Jenkins (A Forma da Água) e Dyllón Burnside (Pose) no elenco.

Revelamos abaixo como a história de Dahmer terminou na vida real e o que aconteceu com o serial killer.

Dahmer morreu na prisão? O que aconteceu com o serial killer?

Quem já assistiu aos 10 episódios de Dahmer: Um Canibal Americano na Netflix, sabe que o serial killer foi preso em 22 de julho de 1991.

No apartamento de Dahmer, os agentes policiais de Milwaukee encontraram um terrível cenário de carnificina. A geladeira do maníaco estava repleta de partes de corpos. No refrigerador, os oficiais também encontraram uma sacola cheia de órgãos.

“Foi como desmantelar um verdadeiro museu, não uma cena de crime”, comentou o médico legista que examinou as evidências.

Após a prisão, Dahmer foi submetido a mais de 60 horas de interrogatório. O serial killer confessou o assassinato de 16 vítimas. O maníaco também admitiu ter comido parte dos corpos e praticado atos de necrofilia com os cadáveres.

“Era um desejo incessante e interminável de estar com alguém a qualquer custo. Alguém bonito, muito bonito. Essa ideia enchia meus pensamentos durante todo o dia”, afirmou Dahmer sobre sua compulsão de matar.

O julgamento de Jeffrey Dahmer – que é interpretado por Evan Peter em Um Canibal Americano – começou em 30 de janeiro de 1996. O serial killer se declarou culpado pelos assassinatos.

No mês seguinte, Dahmer foi condenado à prisão perpétua. Como o estado americano de Wisconsin extinguiu a pena capital no século XIX, o maníaco não foi sentenciado à morte.

Após a sentença, Dahmer foi transferido para a Penitenciária Estadual de Columbia. O serial killer passou seu primeiro ano de prisão na solitária.

Na manhã de 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer foi espancado até a morte por Christopher Scarver, outro detento da penitenciária.

Esquizofrênico, Scarver teria afirmado que a morte de Dahmer foi “uma ordem de Deus”. Em setembro de 1995, o corpo de Dahmer foi cremado, e suas cinzas divididas entre seus pais.

Até hoje, Jeffrey Dahmer é visto como um dos assassinos mais infames da história dos Estados Unidos.

Dahmer: Um Canibal Americano está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.