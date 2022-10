O que foi o apocalipse em Periféricos? Explicamos todas as dicas da série

Sucesso no Prime Video, Periféricos adota um modelo semanal de lançamentos. Até o momento, os três primeiros episódios da série de ficção científica estão disponíveis na plataforma. Um dos maiores mistérios da trama envolve as origens do apocalipse – e a produção já ofereceu diversas dicas sobre o que realmente aconteceu.

“Filhos de uma mãe cega, Flynne e Burton precisam complementar a renda familiar. É nesse contexto que uma oportunidade surge: Burton se torna usuário beta de um novo jogo imersivo. No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso, e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde o avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”, afirma a sinopse oficial de Periféricos no Prime Video.

Protagonizado por Chloe Grace Moretz (Carrie, a Estranha), o elenco de Periféricos conta com Gary Carr (The Deuce), Jack Reynor (Midsommar), JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador), T’Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Katie Leung (Harry Potter).

Revelamos abaixo as 5 principais pistas sobre o apocalipse de Periféricos, confira! (via ScreenRant).

Quando aconteceu o apocalipse de Periféricos? E quanto tempo ele durou?

A primeira pista sobre o apocalipse de Periféricos vem de Aelita West, a mulher que se encontra com a protagonista Flynne no início da série.

“Se eu lhe garantisse que você, provavelmente, não existiria mais em, tipo, uma década, o que isso significaria para você?, questiona Aelita (em uma cena em que Flynne ainda assume o periférico do irmão).

A idade de Aelita também oferece uma pista importante. A série já havia confirmado que Aelita “salvou” Wilf quando eles eram pequenos. Segundo o leitor óptico de Daniel, Aelita nasceu em 2061. Como o incidente Jackpot aconteceu em 2042, tudo indica que o apocalipse durou algumas décadas.

O futuro de Londres é vazio

Londres parece ter sobrevivido ao apocalipse. No futuro de Periféricos, a cidade aparece como se nada tivesse acontecido. Tudo normal, exceto a população. Nesse futuro longínquo, os motoristas não precisam passar horas procurando por um espaço para estacionar.

Quando Flynne retorna ao futuro e encontra Wilf Netherton (em pessoa) pela primeira vez, sua primeira pergunta é: “Onde está todo mundo?”.

A relativa quietude do ano de 2100 faz referência ao enorme número de perdas durante o Jackpot. A fala de Aelita, que citamos no item acima, também confirma esse fato.

Essencialmente, os personagens de 2032 têm bem mais chances de morrer do que de sobreviver ao evento cataclísmico. Além disso, no 3º episódio, a Dra. Cherise revela que o Paraguai não existe mais.

Ou seja: enquanto o Reino Unido e o Canadá continuam existindo, vários países parecem ter sido eliminados pelo evento.

O que causou o apocalipse de Periféricos?

Mesmo após o terceiro episódio de Periféricos, a razão do apocalipse continua extremamente vaga. Porém, algumas pistas são apresentadas em ambas as linhas do tempo.

No primeiro episódio, Billy Ann Baker decide ajudar a limpar os rios de Clanton County. Essa pista indica que o Jackpot foi causado por poluição.

Já no terceiro capítulo, a Dra. Cherise revela que as estátuas gigantes que pairam sobre Londres, na verdade, são “limpadoras de ar”, com o objetivo de capturar e remover carbono da atmosfera.

Além disso, o processo de desinfecção que Aelita e Wilf passam em meados de 2070 indica que, junto com a poluição, o apocalipse foi causado por algum tipo de pandemia.

Quando Flynne pergunta a Wilf o que aconteceu com seu eu futuro, o personagem diz que “existem informações até certo ponto, mas depois, os registros se tornam… escassos”.

Os personagens de 2100 possuem conhecimentos íntimos sobre a linha do tempo de Flynne, já que podem acessá-la via Instituto de Pesquisa. Provavelmente, os registros só ficaram escassos após o Jackpot.

Afinal de contas, durante esse período, a preocupação do povo era sobreviver – não fazer registros do que estava acontecendo. Ao que tudo indica, foi uma espécie de “Era das Trevas”, na qual os principais sistemas tecnológicos foram derrubados.

Como a sociedade foi reconstruída?

À primeira vista, a linha do tempo de 2100 parece ter se recuperado dos efeitos do Jackpot. Segundo a Dra. Cherise, essa recuperação só foi possível pelo trabalho do Instituto de Pesquisa.

Além de criar as estátuas que limpam o ar, os funcionários do Instituto conseguem utilizar as linhas do tempo corrompidas para examinar o passado e impedir a ocorrência de mais um Jackpot.

O processo de “reconstrução” da humanidade é conhecido como “A Reforma”. O Sr. e a Sra. West utilizam esse termo durante a adoção de Aelita e Wilf, afirmando estarem dispostos a “ajudar com a Reforma”.

Mais novidades sobre o apocalipse de Periféricos devem ser reveladas até o lançamento do episódio final. O desfecho da 1ª temporada da série de ficção científica chega ao Prime Video em 2 de dezembro.

