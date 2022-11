O que pode acontecer na 2ª temporada de Sandman

Alerta de spoilers

Sandman finalmente foi renovada para uma segunda temporada na Netflix. Agora fica a dúvida: o que veremos nesses novos episódios? Felizmente, os quadrinhos originais podem nos dar a resposta.

A série é baseada nas graphic novels de Neil Gaiman, que foram concluídas há anos e, portanto, já oferecem uma boa base acerca do que esperar dos episódios.

Naturalmente, a ordem dos arcos pode ser alterada pela Netflix (com algumas notáveis exceções, claro), mas devemos ver o terceiro e quarto, caso sigam os moldes do primeiro ano.

Na maior parte, a primeira temporada de Sandman seguiu os quadrinhos bem de perto, adaptando os dois primeiros arcos principais, Prelúdios e Noturnos e A Casa de Bonecas, com apenas algumas diferenças.

Por esse motivo, é provável que a segunda temporada adapte o terceiro e quarto arcos principais, Estação das brumas e Um jogo de Você.

O que esperar da 2ª temporada de Sandman

Um Jogo de Você traz uma abordagem de conto de fadas em que Barbie, uma personagem menor de A Casa de Bonecas, se divorciou recentemente e está tentando redescobrir sua própria identidade.

Ao mesmo tempo, o rico mas infantil mundo de fantasia da Barbie é ameaçado por uma criatura malévola.

Já em Estação das Brumas vemos Lúcifer frustrado após ser derrotado por Sonho. Ele se vinga abandonando o Inferno e deixando a posse dele para Morpheus.

Ao longo do arco, Sonho deve enfrentar vários panteões que querem o Inferno para si, permitindo que Desejo atiçe ainda mais o ressentimento contra seu irmão.

Gaiman discutiu o confronto iminente entre o rei dos sonhos e o governante do Inferno provocado no final da primeira temporada de Sandman , em entrevista à Newsweek . “Nós apenas continuamos com essa história na 2ª temporada”, disse ele. “É maravilhoso que qualquer um que tenha visto a primeira temporada… quando dizemos a eles que a segunda temporada vai começar com a grande revanche de Lucifer-Morpheus, eles ficam muito animados. Simplesmente não estão preparados para onde está indo”.

Sandman está disponível na Netflix.

