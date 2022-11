Dada a enorme audiência de Wandinha, a Netflix tem tudo para renovar a série para uma 2ª temporada. Desde a estreia, a produção de Tim Burton lidera o Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores hits da plataforma. Por isso, os fãs querem saber: o que pode acontecer na 2ª temporada de Wandinha?

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo tudo que pode acontecer na 2ª temporada de Wandinha; confira (e tire suas próprias conclusões).

Wandinha terá 2ª temporada na Netflix?

Antes de mais nada, é importante lembrar que, pelo menos até o momento, a Netflix não deu sinal verde para a produção de uma 2ª temporada de Wandinha.

Mas de acordo com o grande sucesso da série – que lidera o Top 10 do streaming desde o lançamento – tudo sugere que a renovação será confirmada.

Na maioria das vezes, a plataforma demora de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

Portanto, os fãs de Wandinha podem esperar por novidades até fevereiro de 2023. As expectativas estão altas!

O que pode acontecer na 2ª temporada de Wandinha?

No final da 1ª temporada de Wandinha, a protagonista descobre a verdadeira identidade do monstro – mas isso não significa que os mistérios chegaram ao fim!

Tyler, o carismático barista da cafeteria de Jericho, é confirmado como o monstro Hyde. A série também revela que, durante todo esse tempo, a criatura era controlada por Marilyn Thornhill.

O objetivo da personagem de Christina Ricci era usar Hyde para reviver o fundador de Jericho, um fanático religioso que desejava acabar com todos os desajustados.

No desfecho, Marilyn (cujo nome real é Laurel Gates) consegue ressuscitar Crackstone, mas eventualmente, Wandinha derrota o morto-vivo e a ex-professora.

Esse é o final do principal mistério de Wandinha. No entanto, a série investe em um desfecho aberto para prender a atenção do público.

Após deixar a Escola Nunca Mais e voltar à Mansão Addams, Wandinha recebe uma misteriosa mensagem no novo celular.

O remetente misterioso misterioso mostra fotos de Wandinha e Xavier, e a mensagem termina com uma animação da protagonista sendo assassinada a facadas.

E não é só isso: sob custódia, Tyler se transforma, mais uma vez, no monstro Hyde. Portanto, ambas as tramas podem ser abordadas em uma 2ª temporada de Wandinha.

Miles Millar, o criador de Wandinha, acredita na renovação da série. Em uma entrevista recente, o showrunner revelou que a Família Addams deve ter um papel bem mais importante nos próximos episódios.

“Na 1ª temporada, o foco é da Wandinha. Mas se ganharmos um segundo ano, definitivamente, vamos falar mais sobre a família”, confirmou o produtor.

Enquanto a Netflix não renova Wandinha para a 2ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série no streaming.

