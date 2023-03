O que vem por aí na 4ª temporada de Outer Banks

Com o sucesso da 3ª temporada de Outer Banks na Netflix, os fãs mal podem esperar pela estreia do quarto ano – que vale lembrar, já foi confirmado pela plataforma. Enquanto os novos episódios não chegam, os showrunners da produção revelam o que o futuro de Outer Banks aguarda para os Pogues.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks na Netflix.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) e Rudy Pankow (JJ).

Mostramos abaixo o que Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke, os co-criadores de Outer Banks, revelaram sobre o futuro da série em um papo com o The Hollywood Reporter; confira!

Criadores de Outer Banks revelam segredos da 4ª temporada

Recentemente, os co-criadores e showrunners de Outer Banks deram uma entrevista ao site The Hollywood Reporter.

No papo com a imprensa, Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke discutiram alguns dos principais eventos da 3ª temporada – além de revelarem o que vem por aí no quarto ano.

Segundo os showrunners, a trama do terceiro ano de Outer Banks foi desenvolvida enquanto a equipe da série ainda não sabia se a produção seria renovada para uma 4ª temporada.

“Nós não descobrimos até pouco antes dela (a renovação) ser anunciada. Josh e Shannon foram responsáveis pela maior parte do roteiro – você tem que ficar sempre alerta e estar pronto para isso, caso tivéssemos a sorte de conseguir outra temporada. Então, eu sei que eles estavam pensando sobre isso”, comentou Jonas Pate.

Os produtores também explicaram por que o final da 3ª temporada de Outer Banks contou com um salto temporal de 18 meses – e como essa progressão serve para iniciar o enredo do quarto ano.

“Sentimos que precisávamos tirá-los da escola”, comentou Josh Pate, fazendo referência ao salto temporal. “Os atores são um pouco mais velhos e foi mais difícil mantê-los no ensino médio. Nós só queríamos movê-los para uma nova fase em suas vidas e avançar um pouco”, completou o showrunner.

Como os fãs de Outer Banks já imaginavam, a lenda do pirata Barba Negra será o principal tema do quarto ano da série.

“Barba Negra faz parte da tradição de Outer Banks, então há muitas coisas com as quais podemos trabalhar a partir disso. Fará parte da 4ª temporada, mas não será uma história tradicional do Barba Negra, embora estejamos usando elementos da mitologia desse personagem histórico”, explicou o produtor.

No final da entrevista, os showrunners também celebraram o desenvolvimento da carreira dos principais astros de Outer Banks. Madelyn Cline, a intérprete de Sarah, por exemplo, deu um show no filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

“É emocionante! Nós adoramos esses jovens, e os conhecemos desde o início de suas carreiras. É muito bom vê-los abrindo suas asas e fazendo outras coisas”, disse Shannon Burke.

Todos os episódios de Outer Banks estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.