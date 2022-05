O que você nunca notou sobre as roupas de Sheldon em Big Bang Theory

Por mais de uma década, The Big Bang Theory se estabeleceu como uma das sitcoms mais populares do mundo. Uma boa parte desse sucesso se deve à performance de Jim Parsons como o protagonista Sheldon Cooper. De lá para cá, o personagem entrou para o cânone da cultura pop como um dos mais influentes da TV. Mas será que você notou um detalhe interessante sobre o visual do nerd?

The Big Bang Theory foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. A produção de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O elenco de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – também se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

Revelamos abaixo um aspecto que poucos fãs notam nas roupas de Sheldon em The Big Bang Theory; confira se você percebeu.

Sheldon nunca usou shorts em The Big Bang Theory?

Em uma thread do Reddit, um fã de The Big Bang Theory percebeu um detalhe muito interessante sobre Sheldon: o personagem quase nunca usa shorts ou bermudas.

“O quarto episódio da 1ª temporada é um dos únicos que o Sheldon aparece de shorts”, comentou o fã na rede social.

O episódio em questão é “The Luminous Fish Effect”. Nele, Sheldon é demitido de seu trabalho. Sem o serviço, ele desenvolve uma estranha obsessão.

Interpretado por Jim Parsons, Sheldon começa a fazer experimentos com ovos mexidos. Eventualmente, ele tem a ideia de transformar peixes fluorescentes em luminárias.

No final, Leonard chama Mary Cooper, a mãe de Sheldon, para visitar o filho e fazer uma espécie de intervenção.

Também é nesse episódio que Sheldon aparece usando shorts. O personagem utiliza uma bermuda curta em uma visita ao mercadinho, junto com Penny. Veja na foto acima.

Outros episódios de The Big Bang Theory provam que Sheldon não gosta de usar shorts. Dessa forma, o fato dos fãs acreditarem que ele só aparece de bermuda em um único episódio faz muito sentido.

Conhecido por seu estilo nerd, Sheldon prefere usar calças mais longas. Em “The Platonic Permutation” – o nono episódio da 9ª temporada – Sheldon diz a Penny que tem nove pares de calças (e nove cuecas).

No Reddit, fãs encontraram outros exemplos de Sheldon trajado com shorts. O personagem utiliza a peça em “The Cruciferous Vegetable Amplification” (o segundo episódio da 4ª temporada) e em “The Rothman Disintegration” (o décimo sétimo episódio da 5ª temporada).

No Brasil, todas as temporadas de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.