O real motivo de Homer e Krusty serem tão parecidos em Os Simpsons

Você já parou para pensar em como Homer Simpson e Krusty, o Palhaço, personagens de Os Simpsons, são muito parecidos?

Se você já pensou nisso, certamente não é o único. Qualquer um é capaz de perceber as semelhanças entre os dois personagens.

Como já deve ter imaginado, isso gerou inúmeras teorias entre os fãs de Os Simpsons, cada uma mais maluca do que a outra.

Obviamente, nenhuma dessas teorias nunca foi confirmada dentro do universo de Os Simpsons. No entanto, ao mesmo tempo, Homer e Krusty, o Palhaço não são parecidos apenas porque a pessoa que os desenhou estava com muita preguiça.

Na verdade, existe um bom motivo para a semelhança entre os dois personagens: eles foram criados para serem a mesma pessoa em Os Simpsons.

Em uma entrevista com a Entertainment Weekly, o criador de Os Simpsons, Matt Groening, disse que, inicialmente, a ideia era que a série animada tivesse uma reviravolta que revelaria que Krusty era apenas Homer vestido de palhaço.

A ironia aqui era que Homer nunca conseguiu o respeito de seu filho, Bart, que no entanto idolatrava Krusty, o Palhaço.

Essa reviravolta acabou nunca sendo realmente realizada em Os Simpsons. Matt Groening sentiu que seria muito complicado explicar como Homer se passava por Krusty, o Palhaço durante todo aquele tempo, o que poderia até ter resultado em alguns furos de roteiro.

A partir daí, Homer e Krusty, o Palhaço começaram a adquirir personalidades tão distintas que, hoje em dia, seria impossível considerar que eles sejam a mesma pessoa.

Ainda assim, é curioso que os designs dos personagens tenham permanecido tão semelhantes. Aliás, outra curiosidade é que, nos Estados Unidos, Homer e Krusty, o Palhaço são dublados pelo mesmo ator, Dan Castellaneta.

