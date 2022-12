O real motivo de Raj acabar solteiro em The Big Bang Theory

The Big Bang Theory encerrou com todos os personagens principais casados – exceto Raj e há um motivo para isso. Seu arco terminou com ele solteiro e tendo esperança de que a pessoa certa ainda estivesse por aí.

Mas por que seu personagem não recebeu “o felizes para sempre” que todos os outros aparentemente receberam? Veremos isso agora.

Raj era o único personagem indiano no programa, então os escritores prestaram homenagem à tradição cultural dos casamentos arranjados. Vemos Raj pedindo a seu pai que lhe arranjasse um casamento arranjado mutuamente acordado. Depois que ele pergunta isso a seu pai, os fãs do show conhecem Anu.

No episódio “The Procreation Calculation”, Raj e Anu têm seu primeiro encontro e acabam noivos. Além disso, vemos Raj apresentar Anu a seus amigos na festa de Halloween de Leonard e Penny.

Tudo está bem em seu relacionamento, e eles marcam o casamento para o Dia dos Namorados. O casamento seria na Índia, até que Raj vê Anu cumprimentando seu ex-namorado com muito carinho. A dupla cancela o casamento quando ele acredita que ela está traindo.

No entanto, eles decidem dar uma nova chance ao relacionamento. Mas esse plano muda quando Anu recebe uma oferta de emprego em Londres. Ela pede a Raj para se juntar a ela.

Ele está inicialmente preocupado com isso e quer voar para Londres e propor casamento. Mas Howard – o melhor amigo de Raj – o aconselha a não fazer isso e diz que encontrará a garota certa. E assim, Raj recusa e os dois terminam.

Por que Raj continuou solteiro?

Os produtores executivos Steve Holland e Bill Prady, que também criaram o show com Chuck Lorre, expressaram sua motivação para Raj encerrar a série solteiro.

Holland disse: “Parecia que não precisávamos deixar todos em um relacionamento no final do show. Além disso, parecia que a vida continuaria para esses personagens”.

Holland continuou: “Isso não foi um fim para eles. Há mais aventuras para eles. Simplesmente não veríamos mais essas histórias. Não precisávamos amarrar todas essas histórias e deixar os personagens tudo em um lugar finito”.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

