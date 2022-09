O Rei da TV: Elenco conta sobre como é viver Silvio Santos na série do Star+

A série O Rei da TV da Star+ vai contar a vida de um dos maiores comunicadores da história do Brasil, Silvio Santos.

A produção é brasileira e contará boa parte da vida do empresário em duas épocas diferentes. Mariano Mattos vai interpretar Silvio dos 28 aos 45 anos, e o ator Rubens Crachá será o apresentador entre os 60 e 80 anos.

O Rei da TV se propõe a falar sobre os erros e acertos da caminhada de Silvio Santos, saindo de sua origem humilde até se tornar um dos maiores empresários da TV brasileira.

Sobre a experiência de interpretar a versão mais velha do apresentador, Crachá revelou: “O Silvio Santos que as pessoas ligam aos domingos para ver, não é o Senor Abravanel”, afirmou. “É uma criação do Senor, que criou esse personagem que é incomparável na TV brasileira. (…) Eu acho que quem gosta do Silvio e quem não gosta do Silvio, vai gostar da série do mesmo jeito.”

Veja algumas imagens da série e o depoimento dos atores sobre suas versões de Silvio Santos.

Mais sobre O Rei da TV

Veja a sinopse da série da Star+ sobre o apresentador Silvio Santos:

“Na trama, os atores Mariano Mattos e José Rubens Chachá interpretam o apresentador em épocas diferentes, mostrando as várias fases de sua carreira, incluindo erros e acertos, recordes de audiências, insucessos e todos os grandes desafios enfrentados para construir o SBT e seu império.”

O Rei da TV chega ao Star+ no dia 19 de outubro.

