O retorno dos Teletubbies ganha novo trailer nostálgico na Netflix

Os Teletubbies fizeram parte da infância de muitas pessoas pelo mundo, e em um novo trailer lançado pela Netflix, vemos como Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po vão alcançar uma nova geração de crianças.

Com o bebê sol, torradinha e música tema, o vídeo mostra que a nova série será bem parecida com a primeira versão do programa. Mas deve trazer algumas novidades que devem atualizar um pouco os Teletubbies.

O programa original foi produzido de 1997 até 2001, e reprisado diversas vezes nos anos seguintes ganhando fama mundialmente, sendo parte da infância de milhões de crianças.

A versão da Netflix, que trará os divertidos alienígenas para o século 21, chega ao serviço de streaming no dia 14 de novembro com 26 episódios.

Confira o trailer a baixo:

TINKY-WINKY, DIPSY, LAA-LAA, PO! 🎶



Uma nova versão de Teletubbies chega dia 14 de novembro. pic.twitter.com/33GMOXomzC — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 19, 2022

O sucesso dos Teletubbies

Originalmente, os Teletubbies foram ao ar entre 1997 e 2001. É lógico que a febre sobre o programa durou muito mais.

No Brasil, o programa infantil fez enorme sucesso ao ser exibido na Rede Globo e também na Discovery Kids. Anos depois, Teletubbies seria usado em até outras atrações para referências nostálgicas e humorísticas.

Livros que tratam sobre o programa até afirmam que os personagens geraram mais de US$ 1,4 bilhão em apenas três anos. O que impressiona é que uma trama simples foi usada para o sucesso.

Os episódios, basicamente sempre no mesmo formato, acompanhavam Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po em histórias simples para pequenos espectadores.

Porém, depois de pouco tempo no ar, a série parou de ganhar novos episódios. Em alguns anos, as exibições também pararam e os Teletubbies viraram uma lenda para as crianças dos anos 1990 e 2000.

E agora eles vão retornar, a nova série dos Teletubbies estreia dia 14 de novembro na Netflix.

