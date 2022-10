O romance com viagem no tempo que todo mundo está vendo na Netflix

Alcançar os 30 anos pode ser algo assustador, visto que muitos podem enxergar suas próprias vidas como um amontoado de sonhos não realizados. Grande parte disso, é claro, vem das expectativas colocadas sobre nós pela sociedade. A nova série de romance da Netflix lida com isso, inserindo viagem no tempo no meio para deixar as coisas mais interessantes.

“Emma não se sente capaz de lidar com um casamento decepcionante que já dura dez anos. Até que recebe uma oportunidade incrível de reviver toda a última década”, diz a sinopse oficial da série.

A série espanhola é estrelada por Megan Montaner, Miquel Fernandez, Michel Noher, Eduardo Lloveras e mais.

Atualmente ela está em quinto lugar dentre os 10 seriados mais assistidos da Netflix do Brasil nos últimos dias, atrás apenas de O Filho Bastardo do Diabo, Recomeço, Chiquititas e O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.

Vamos, enfim, ver que série é essa e descobrir um pouco mais sobre ela e seu grande atrativo.

Se Eu Soubesse é o novo romance da Netflix

Se Eu Soubesse é uma série sobre segundas chances e expectativas. Sua atmosfera lembra bastante De Repente 30, ainda que a protagonista siga o caminho inverso aqui.

O que é tão admirável nessa série é que ela dá um passo de cada vez e isso só é possível porque a extensão de 8 episódios permite que a história floresça aos poucos.

Quando chegamos ao meio, percebemos que muitos gêneros estão agrupados, dando à história uma dramática mudança de cor.

É uma série intrigante, mas um pouco insegura em seu primeiro episódio, mas que vai encontrando sua própria voz logo.

Se Eu Soubesse está disponível na Netflix.

