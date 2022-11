O Senhor dos Anéis: Astro revela o que mais amou em Os Anéis de Poder

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um dos grandes sucessos do ano, que já foi renovada para a segunda temporada pelo Prime Video. No entanto, a estreia do segundo ano deve demorar.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Um dos astros da franquia O Senhor dos Anéis revelou a cena que mais amou em Os Anéis de Poder, série que funcionada como um derivado dos filmes.

Billy Boyd gostou de ver reinos e outros lugares

O astro Billy Boyd, que viveu Pippin nos filmes da saga, revelou que assistiu O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, e que adorou ver o mundo de JRR Tolkien (via ScreenRant).

Em recente entrevista, Boyd disse ter gostado bastante de locais como Númenor e Khazad-dûm, que foram muito bem representados na tela.

“Eu, como fã de Tolkien, adorei rever todos esses lugares, alguns deles pela primeira vez. Você sabe, para ver Khazad-dûm e Númenor e todos esses lugares”, disse ele.

“Acho que isso me deu mais alegria. Eu acho que a maneira como eles pulam de um lugar para outro tornou muito legal para mim. Vendo coisas como os anéis pela primeira vez, tudo isso é muito alegre para mim. Eu amei”, concluiu.

Ele continuou expressando sua experiência positiva com a série, e elogiou bastante como a produção soube representar as obras de Tolkien.

O ator ainda foi um dos originais a defender o elenco da série, após parte do público ter feito comentários racistas sobre algumas estrelas.

Além de apresentar Númenor e Khazad-dûm, a série mostra Eregion e Southlands, lugares fascinantes que surpreenderam os fãs.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.