O Senhor dos Anéis: Ator explica porque seu personagem é importante na série

Um dos atores de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, explicou por que seu personagem é muito importante na série.

Daniel Weyman, que vai interpretar o personagem The Stranger, até então bem desconhecido, comentou sobre como ele vai impactar na série.

Em entrevista ao ScreenRant, Weyman contou que seu personagem tinha em sua essência um propósito, e que será importante à medida que o programa avança.

“Eles estavam bem claros no começo que o que eles estavam me trazendo era um personagem que tinha, em sua essência, um propósito realmente profundo e primordial. Ele tinha uma necessidade de realizar algo; ele tinha o desejo de realizar essa coisa”, disse ele.

O personagem segue sendo um mistério, que será revelado apenas no decorrer da série.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

