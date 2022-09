O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder introduz uma importante arma da saga

A estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi um grande sucesso para o Prime Video. A rival de A Casa do Dragão era uma das mais aguardadas do ano, e mostra a Segunda Era na Terra-Média mais amada dos contos de fantasia.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

No entanto, recentemente, o streaming e a equipe teve de defender o elenco por conta de comentários racistas que prejudicam os atores. O criador de Sandman, Neil Gaiman, chegou a criticar um posicionamento polêmico de Elon Musk, o bilionário e CEO da Tesla.

Mesmo com os comentários horríveis, boa parte dos fãs consegue desfrutar da série, e sempre notando algumas referências aos filmes da trilogia O Senhor dos Anéis.

Uma espada com muito significado

Os primeiros episódios apresentam diversos personagens, como Galadriel e Elendil. Este último trouxe Galadriel e Halbrand para Númenor, no segundo episódio, e esperam que seu pedido de passagem pela Terra-Média seja aceito pela rainha.

Posteriormente, Elendil e a rainha regente Míriel, conversam em uma reunião privada sobre Galadriel. Para ajudar o personagem em seus deveres, ela entrega uma espada muito conhecida pelos fãs, a Narsil.

A espada tem muito significado na saga, visto que além de Elendil empunhar e ter sido morto com ela, seu filho, Isildur, a usou para cortar Um Anel das mãos de Sauron.

Com a espada quebrada, Isildur carregou os pedaços consigo, onde anos mais tarde, ela seria usada por Aragorn, o legítimo rei de Gondor.

A espada ficou em dois pedaços por milhares de anos, e apenas na Terceira Era e a Guerra do Anel, uma nova arma foi forjada com o nome de Andúril.

Aragorn ainda a empunharia na luta final contra Sauron, e depois continuaria carregando consigo durante seu reinado.

A introdução da espada na série é um marco importante, e mostra as conexões para um futuro, este o qual se passa a trilogia de filmes dirigidos por Peter Jackson.

Os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder são exibidos semanalmente pelo Prime Video.

