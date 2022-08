O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: Novas imagens mostram o Rei dos Elfos

A estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se aproxima e a divulgação da série aumenta cada vez mais. Dessa vez, novas imagens mostram Gil-galad, o Rei dos elfos, Celebrimbor, Elrond e mais.

As imagens foram divulgadas pela EW, que realiza uma cobertura extensiva sobre a série, trazendo mais informações sobre o que podemos esperar do seriado do Amazon Prime Video.

“Eu me preocuparia com o ator que está caminhando casualmente no set de O Senhor dos Anéis , sabendo da devoção dos fãs e do respeito que Tolkien merece”, explica Benjamin Walker , que interpreta o rei élfico Gil-galad. “Não há nada casual sobre o rei dos elfos. Eu amo que os fãs o amem. É um privilégio para nós sermos recebidos nesta família Tolkien, então a pressão é uma coisa boa.”

O showrunner JD Payne acrescentou:

“Nós nos preocupamos muito com isso e queremos acertar, e sabemos o que isso significa para muitas pessoas”, acrescenta Payne. “Este não é um trabalho que você faz apenas para aceitar outro emprego. Este é um trabalho que você sabe que fará parte de seu legado para sempre”.

Veja as imagens da série, abaixo.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

