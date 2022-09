O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: O que são as Silmarils

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder aos poucos apresenta diversos elementos da mitologia criada por J.R.R. Tolkien. Dentre eles estão as Silmarils, que tiveram extrema importância na Primeira Era e agora estão sendo abordadas na série. Mas o que são essas joias? Veremos agora.

Os Anéis de Poder já fez algumas referências passageiras às Silmarils. A primeira veio quando Elrond e Celebrimbor discutiram o martelo de Fëanor, e outra foi feita durante uma discussão sobre as façanhas do pai de Elrond, Eärendil.

Mesmo assim, a série não incorporou as Silmarils tanto quanto poderia, com a lição de história do episódio 1 ignorando completamente como essas joias foram responsáveis ​​pela partida dos elfos de Valinor para a Terra-média.

Isso tudo muda no quinto episódio de Os Anéis de Poder, quando Gil-Galad diz a Elrond que a Canção das Raízes de Hithaeglir não é tão fictícia quanto a maioria dos elfos supõe.

A lenda fala de um elfo e um Balrog lutando por uma Silmaril escondida em uma árvore no topo das Montanhas Sombrias.

Um raio atinge a árvore, e a luz da Silmaril é transferida para a rocha da montanha, criando mithril. Vamos mergulhar, agora, na importância dessas joias.

O que são as Silmarils

Fëanor foi o maior artesão da Terra-média e viveu com seus parentes em Valinor na Primeira Era, quando as árvores de Valinor ainda existiam.

Fëanor procurou criar três joias contendo essência das Duas Árvores de Valinor. Ele conseguiu, e esses tesouros foram batizados de Silmarils, abençoados pelos Valar e cobiçados por praticamente qualquer um que os visse.

Embora as Silmarils tenham começado como um exemplo brilhante da habilidade dos elfos, elas, como as coisas mais bonitas da mitologia de Tolkien, inspiraram ciúme e ganância.

Fëanor tornou-se cada vez mais possessivo com suas Silmarils e paranoico que outros tentariam roubá-las. Essas preocupações foram alimentadas por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, que procurou criar divisão entre os elfos.

No início da Primeira Era, Morgoth promulgou seu plano mestre. Conspirando com o espírito aranha primordial Ungoliant, Morgoth drenou toda a luz das Duas Árvores de Valinor, roubou as Silmarils de Fëanor e fugiu para a Terra-média.

Fëanor e seus sete filhos juraram recuperar as Silmarils a todo custo e lideraram um êxodo de Valinor para a Terra-média a fim de guerrear contra Morgoth.

Por muito tempo durante a Primeira Era, as Silmarils permaneceram na posse de Morgoth, com Fëanor e seus filhos incapazes de cumprir seu juramento.

Uma Silmaril foi roubada por Beren, um homem que procurou se casar com a princesa elfa chamada Lúthien e precisava do tesouro para apaziguar o sogro, Thingol. Esta joia passou de Thingol para Lúthien (depois de ser brevemente roubada pelos anões), depois para seu filho antes de chegar a Elwing e, finalmente, a seu marido Eärendil.

Conforme discutido por Elrond em Os Anéis de Poder, os Valar encarregaram Eärendil de iluminar os céus noturnos, e a fonte dessa luz é sua brilhante Silmaril.

As outras duas Silmarils ficaram com Morgoth até serem recuperadas de seu covil após a Guerra da Ira. Procurando cumprir seu juramento, os filhos de Fëanor apareceram e roubaram as Silmarils recém-resgatadas, mas porque a família amaldiçoada havia perdido a virtude, suas mãos queimaram ao tocar uma luz tão brilhante.

Com isso, um dos filhos de Fëanor pulou no mar com a Silmaril, e o outro pulou em um abismo profundo dentro da terra.

As Silmarils em Os Anéis de Poder

Quando Os Anéis de Poder começa, portanto, uma Silmaril está no céu com Eärendil, uma está perdida no mar e outra é enterrada no subsolo. Não é imediatamente óbvio qual das Silmarils se encontrou em uma árvore no topo das Montanhas Sombrias, nem quando a lenda da criação de mithril dos elfos poderia ter ocorrido.

As Silmarils eram desejadas por sua beleza, não por seu poder. Possuir uma Silmaril não trazia força ou habilidades especiais como os anéis mágicos forjados por Sauron e os elfos. As Silmarils, no entanto, continham a luz das Duas Árvores de Valinor, e os Elfos que vislumbravam essas árvores eram considerados míticos e abençoados – superiores aos que não tinham as visto.

Quando Morgoth destruiu as Duas Árvores (mas antes que alguém percebesse que as jóias preciosas foram roubadas), os Valar pediram a Fëanor que abrisse as Silmarils e liberasse sua luz para que as árvores pudessem ser restauradas. O que ele não fez.

O quinto episódio da série do Prime Video revela que os elfos estão desvanecendo por conta da distância de Valinor. A luz deles está apagando e as Silmarils podem ser usadas para mantê-los com vida. Mas ainda é incerto se as joias aparecerão no seriado.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

