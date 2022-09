O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder: Visual original de Sauron é perturbador

Alerta de spoilers

Sauron é um dos vilões mais famosos da cultura pop, mesmo antes do lançamento dos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Os livros de J.R.R. Tolkien já eram muito populares há décadas e os longas-metragens e a série Os Anéis de Poder apenas renovaram o interesse na obra. O que nem todos sabem, contudo, é que o próprio autor fez uma pintura do vilão.

De fato, a descrição do Senhor do Escuro é bastante vaga nos livros, propositadamente, é claro, a fim de trabalhar a imaginação do leitor.

Mas na criação do visual do grande inimigo dos povos livres da Terra-Média, a equipe dos filmes (e da série) receberam uma pequena ajuda do próprio Tolkien, que também pintava em aquarela.

Isso inclui uma imagem rara do próprio Sauron que reflete o rosto aterrorizante que Jackson finalmente conjurou para o filme.

Ele se estende além da representação visual da figura e nas formas como Jackson evoca seu poder e influência, além de certificar que a abordagem cuidadosa do diretor acabou sendo a correta.

Sauron não tinha forma física nos livros de O Senhor dos Anéis. Ele era originalmente um Maiar, um dos espíritos que criaram o mundo – eram os Ainur, antes de irem para Arda e se tornarem Valar ou Maiar – e cujas fileiras incluíam magos como Gandalf e Saruman.

Melkor o corrompeu – em uma variação livre da queda de Lúcifer – e, como o anjo caído, suas primeiras aparições foram marcadas pela enganação.

O Silmarillion o retrata como um metamorfo, mesmo aparecendo como uma serpente em um ponto, e ele foi capaz de enganar os ferreiros élficos para ensinar-lhes a magia da fabricação de anéis, disfarçando sua verdadeira forma.

Ele se chamou de “Annatar” nessa forma – élfico para Senhor dos Presentes – que é como ele aparentemente aparecerá em Os Anéis de Poder .

Sua essência permanece espiritual, no entanto, e como Gandalf, suas várias aparições eram apenas manifestações de um ser muito diferente.

Uma vez que ele perdeu o Um Anel, sua capacidade de assumir a forma física tornou-se limitada, embora não tenha sido totalmente eliminada.

Ele adotou o disfarce de um necromante durante os eventos de O Hobbit e dominou o sul da Floresta das Trevas em segredo antes de Gandalf expulsá-lo.

Ele então retornou a Mordor, onde se manifestou como um olho gigante em chamas no topo de sua torre. Ele nunca fez nenhuma aparição real além disso nos eventos de O Senhor dos Anéis, embora sua influência sombria pudesse ser sentida por toda parte. De acordo com o espólio de Tolkien, foi uma decisão deliberada deixar o leitor imprimir nele quaisquer qualidades aterrorizantes que desejassem.

O visual original de Sauron

No entanto, o Sauron de Peter Jackson teve de ser apresentado de alguma forma, eis que temos sua aparição inicial no prelúdio do filme, que o retrata como uma figura humanóide alta e completamente envolta em uma armadura.

Esse visual, inclusive, inspirou o que vemos na série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, quando ele dá as caras no prólogo da série.

A figura blindada também está muito de acordo com a visão de Tolkien, como demonstra uma pintura em aquarela do próprio autor (vide acima).

De acordo com o espólio de Tolkien, foi pintado em 1954 como o design para a sobrecapa de O Retorno do Rei. A pintura retrata Sauron como uma figura em preto, com um olho vermelho brilhante, estendendo a mão com garras pela paisagem da Terra-média.

A imagem permanece suficientemente abstrata para manter as especificidades ocultas e deixar o espectador preencher seus próprios detalhes como Tolkien pretendia.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

