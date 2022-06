O Senhor dos Anéis: Série revela o criador dos Anéis de Poder; veja imagem

Falta pouco para a estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, e a divulgação continua com força!

Uma nova imagem oficial foi divulgada para promover a nova série baseada no universo literário de Tolkien, focada em Celebrimbor, o criador dos Anéis do Poder. O personagem é interpretado por Charles Edwards (The Crown).

Confira a imagem logo abaixo, divulgada pelo Empire:

O site Screen Rant descreve o personagem, afirmando que “Celebrimbor era um ferreiro élfico que Sauron manipulou para criar os Anéis de Poder, ou seja, o Um Anel, na esperança de dominar a Terra-média, o ponto crucial da história do Senhor dos Anéis.”

A descrição continua afirmando que, nos livros, o plano de Sauron foi descoberto por Celebrimbor e os outros Elfos de Eregion, que optaram por manter os demais anéis longe do lorde, o que resultou no na lendária guerra entre os elfos e Sauron.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder estreia dia 2 de setembro no catálogo da Amazon Prime Video.

