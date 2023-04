O surpreendente k-drama que todo mundo está vendo na Netflix

Provando mais uma vez o potencial das séries sul-coreanas entre os assinantes da Netflix, o k-drama Queenmaker está fazendo o maior sucesso na plataforma. Ambientada no universo da política, a série dramática se destaca por sua trama surpreendente e pelas ótimas performances do elenco.

Com 11 episódios em sua 1ª temporada, Queenmaker é uma produção de Oh Jin-seok, famoso pelo k-drama The Heavenly Idol.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, Queenmaker causou uma forte impressão na crítica especializada, recebendo grandes elogios pela condução da trama e o desempenho do elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Queenmaker e o elenco da série na Netflix; confira!

Com trama política, Queenmaker faz sucesso na Netflix

A série sul-coreana Queenmaker estreou na Netflix em 14 de abril de 2023. Menos de uma semana depois, a produção já figura no Top 10 do streaming.

Pelo menos até o momento, Queenmaker é a 7ª série mais assistida pelos usuários brasileiros da Netflix, à frente de hits como Treta e Lista Negra.

“O trabalho dela é abafar os escândalos dos ricos e poderosos. Mas um trágico acidente a faz tentar eleger uma advogada e ativista como a nova prefeita de Seul”, diz a sinopse oficial de Queenmaker na Netflix.

A série conta a história de Hwang Do-hee, a respeitada líder do departamento de planejamento estratégico da influente Corporação Eunsung.

Por cerca de uma década, ela serve de maneira leal à CEO Son Young-sim, abafando os escândalos de seus petulantes filhos adultos: Eun Chae-ryeong e Eun So-jin.

Sem pestanejar, a protagonista coloca a própria moralidade de lado para destruir todos os adversários da Corporação e bolar narrativas midiáticas que favorecem a empresa.

Mas todo mundo tem um limite, e Do-hee atinge um ponto de ruptura após um trágico acidente. A partir daí, ela se alia a Oh Seung-sook – uma advogada e ativista – na intensa corrida pela prefeitura da capital sul-coreana.

Conheça o elenco de Queenmaker na Netflix

O elenco de Queenmaker é liderado por Kim Hee-ae e Moon So-ri. Ambas sul-coreanas, as atrizes dão um show como as protagonistas da série.

Kim Hee-ae, da aclamada série The World of the Married, vive Hwang Do-hee, a ex-líder de planejamento estratégico da Corporação Eunsung.

Moon So-ri, famosa pela série The Legend of the Blue Sea , é Oh Seung-sook, uma advogada e ativista dos direitos humanos que concorre à prefeitura de Seul.

A veterana Seo Yi-sook, de Hotel del Luna, interpreta Son Young-sim, a chefona da Corporação Eunsung, que utiliza seu poder econômico para influenciar o resultado das eleições.

O elenco do k-drama conta também com Lee Geung-young (Portões do Destino), Ryu Soo-young (My Princess), Kim Tae-hoon (The Man From Nowhere) e Ok Ja-yeon (Under the Queen’s Umbrella).

Você já pode assistir todos os episódios da 1ª temporada de Queenmaker na Netflix.

