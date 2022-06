O Verão que Mudou Minha Vida: Série do Prime Video é renovada antes da estreia

O Verão que Mudou Minha Vida, nova série de romance da Amazon Prime Video, foi renovada antecipadamente.

A produção baseada no livro homônimo de Jenny Han, mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, chega dia 17 de junho ao catálogo da plataforma de streaming, mas já foi renovada para a sua segunda temporada.

É uma boa notícia para os fãs do livro: como a obra se trata de uma trilogia, mais temporadas em sua adaptação para live-action permitem que a história seja contada em sua totalidade.

Confira o trailer de O Verão que Mudou Minha Vida:

A descrição também revela a sinopse:

Belly (Lola Tung) sempre passa as férias de verão na casa da melhor amiga de sua mãe, Susannah (Rachel Blanchard). Mas, dessa vez ela vai viver as emoções que nenhum outro verão proporcionou. Debutar e dividir seu coração em um triângulo amoroso com os irmãos Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney), os dois filhos de Susannah.

