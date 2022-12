O verdadeiro significado das siglas de Recruta na Netflix

Quem já conferiu a 1ª temporada de Recruta – a nova série de Noah Centineo na Netflix – sabe que os títulos dos episódios são siglas, normalmente relacionadas às temáticas dos capítulos em questão. Sendo assim, o público quer saber: o que significa cada uma das siglas? A resposta é mais inusitada do que você imagina.

“Recém-contratado pela CIA, um advogado se envolve em um mundo de espionagem internacional quando uma ex-colaboradora ameaça expor os segredos da agência”, afirma a sinopse oficial de Recruta.

Além de Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei) no papel principal, Recruta conta com Laura Haddock (Guardiões da Galáxia), Aarti Mann (The Big Bang Theory), Vondie Curtis-Hall (Romeu e Julieta), Colton Dunn (Superstore) e Fivel Stewart (Atypical).

Revelamos abaixo o que quer dizer cada uma das siglas dos 8 episódios da 1ª temporada de Recruta na Netflix; confira.

Siglas de Recruta têm significados inusitados na Netflix

Na trama de Recruta, tudo é um segredo de Estado – inclusive (e especialmente) o título dos episódios.

A utilização de siglas e acrônimos no título dos capítulos de Recruta, na verdade, tem um motivo muito interessante.

Os “títulos criptografados” de Recruta representam uma espécie de homenagem ao hábito dos agentes da CIA (e de outros espiões) de falar em código, abreviações, criptónimos e palavras-chave.

Na série da Netflix, no entanto, as siglas dos títulos não se referem às divisões da CIA e aos diferentes projetos que o protagonista Owen deve conhecer como a palma da mão.

Os nomes dos episódios, dessa forma, representam linhas de diálogo dos capítulos em questão. Sendo assim, qual é o significado de cada uma delas?

O primeiro episódio de Recruta ganha o título “”I.N.A.S.I.A.L.”, que significa “I’m Not a Spy, I’m a Lawyer” (Eu Não Sou um Espião, Eu Sou um Advogado).

Já o segundo capítulo recebe o nome de “N.L.T.S.Y.P”, que quer dizer “Never Let Them See You Pucker” (Nunca Demonstre Fraqueza).

“Y.D.E.K.W.Y.D.”, “You Don’t Even Know What You Do” (Você nem sabe o que faz) é o título do terceiro episódio.

O quarto capítulo, por sua vez, se chama “I.Y.D.I.A.A.C.”, ou, “If You Do It as Anderson Cooper” (Se Fizer como Anderson Cooper). Anderson Cooper, vale lembrar, é um jornalista americano.

Em Recruta, o quinto capítulo é “T.S.L.A.Y.P.”, que significa “That Sounds Like a You Problem” (Isso é Problema Seu).

Já o sexto episódio de Recruta tem o título “I.C.I.N.C.”, que quer dizer “I’m Clenching, I’m Not Clenching” (Eu Aperto e Eu Solto).

O penúltimo capítulo de Recruta é “I.M.F.T.B.S.”, com o significado de “It’s My First Time Being Sexpionaged” (É a minha primeira vez sendo ‘espionado sexualmente’).

Finalmente, o último episódio de Recruta se chama “W.T.F.I.O.H.”, “Who the F—k Is Owen Hendricks?” (Quem Car*lhos é Owen Hendricks?).

Todos os episódios de Recruta estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.