Obi-Wan Kenobi: Cena do 3º episódio com Darth Vader seria mais “extrema”

Atenção: Contém spoilers do episódio 3 de Obi-Wan Kenobi!

Cumprindo com o prometido, Darth Vader finalmente fez sua estreia triunfal na série Obi-Wan Kenobi nesta quarta-feira, através do terceiro episódio da produção do Disney+.

A cena foi perturbadora, com Vader preenchendo as ruas de cadáveres de pessoas inocentes apenas para matar seu ex-mestre Jedi, Kenobi. Mas se você já achou esse momento aterrorizante, vai se chocar com a revelação do roteirista Toby Harold, que disse que a cena seria ainda mais extrema se não o tivessem pedido para ir com calma.

O escritor revelou em entrevista à Vanity Fair: “Falando sobre Vader, estamos todos vivendo com a memória do fim de Rogue One, e do quão eficaz isso foi. Foi muito gratificante ver Vader finalmente ser liberado em uma sequência como essa, então queríamos tentar superá-la se pudéssemos. Foi muito mais extrema, em um ponto. Mas fui um pouco contido sobre isso. Era muito importante definir a raiva e a ira de Vader. Há uma emotividade nas escolhas que ele está fazendo que estão um pouco além do que estamos acostumados a ver com Vader.”

Sendo assim, a equipe por trás de Obi-Wan Kenobi estava determinada a superar o que os fãs de Star Wars viram no elogiado filme de 2016, Rogue One, mas ainda assim foram contidos em não tornar a cena tão sangrenta quanto o roteirista havia inicialmente imaginado.

Novos episódios de Obi-Wan Kenobi, a série original mais vista do Disney+, são lançados toda quarta-feira.

