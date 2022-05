Obi-Wan Kenobi: Como Hayden Christensen foi convencido a reprisar Darth Vader

Em Obi-Wan Kenobi, o ator Hayden Christensen volta como Anakin Skywalker, o Darth Vader. Há alguns anos, parecia impossível que o ator reprisasse o papel.

Acontece que, na época do lançamento da trilogia de prelúdios de Star Wars, Hayden Christensen era alvo de críticas por sua interpretação de Anakin Skywalker.

Continua depois da publicidade

Nem todo mundo gostava do seu trabalho como o personagem. No entanto, com o passar dos anos, ele começou a receber um pouco mais de respeito dos fãs.

Ainda assim, muitos acreditam que aquela pode ter sido uma época traumática para o ator. Então, como exatamente ele foi convencido a retornar para Obi-Wan Kenobi?

Em entrevista com o Insider, a diretora Deborah Chow revelou que insistiu pelo retorno de Hayden Christensen como Darth Vader. Ela acreditava que não havia como contar essa história sem ele.

“Existe uma grande conexão com A Vingança dos Sith, principalmente. Parecia muito natural que precisaríamos de Hayden de volta para esta história.”

“Ele foi absolutamente adorável e conhece esse personagem há muito tempo. Então, ele ajudou muito”, disse a diretora de Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi chega ao catálogo do Disney+ em 27 de maio de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.