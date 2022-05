Obi-Wan Kenobi: Destaque de [SPOILER] surpreende fãs

Atenção: contém spoilers da série Obi-Wan Kenobi.

Enquanto os espectadores esperavam acompanhar a infância de Luke Skywalker na série de Obi-Wan Kenobi, é sua pequena irmã Leia Organa que está ganhando o destaque.

Nos dois episódios iniciais já disponíveis no Disney+, Leia teve um papel muito mais importante que Luke, que teve uma pequena presença na série em comparação à sua irmã e ao esperado pelos espectadores.

Ambientada entre os eventos de A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança, a nova série de Star Wars mostra Obi-Wan observando Luke de longe enquanto menino cresce com seus tios em Tatooine sem sonhar com batalhas entre Siths e Jedis.

Enquanto Luke teve uma infância normal, Leia já vivia em meio a intrigas políticas desde cedo e, no segundo episódio, a garotinha acaba se encontrando com Obi-Wan Kenobi, ex-mestre de seu pai, surpreendendo os fãs de Star Wars com o novo foco da jornada.

O site Screen Rant ressalta, ainda, que essa conexão entre Leia e Obi-Wan é essencial para dar mais significado aos eventos iniciais de Uma Nova Esperança, ao qual Leia se referiu a Obi-Wan como sua única esperança em ser resgatada das mãos de Darth Vader, na época em que não sabia que o vilão era seu pai.

A série Obi-Wan Kenobi mostra que Leia confia tanto em Kenobi à altura de Uma Nova Esperança porque, no passado, ele já a havia salvado uma vez.

Novos episódios de Obi-Wan Kenobi chegarão às quartas-feiras no Disney+.

