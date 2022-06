Obi-Wan Kenobi: Série explicará furo de roteiro de Star Wars

Joby Harold, produtor executivo e roteirista da série Obi-Wan Kenobi, tem uma boa notícia para os fãs de Star Wars.

Desde sua estreia internautas têm comentado sobre um suposto furo de roteiro que o novo programa do Disney+ pode representar levando em consideração o filme Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança.

Continua depois da publicidade

No longa, que foi o primeiro lançado em toda a franquia, a Princesa Leia não parecia conhecer Kenobi quando enviou ao Mestre Jedi um pedido de socorro, o que torna estranho que os dois tenham se conhecido durante a infância da personagem, como mostra a nova série.

Mas, em uma nova entrevista com a EW, Harold garante que esse buraco será fechado até o fim da série de Obi-Wan Kenobi, já que ele leva “muito a sério” os acontecimentos canônicos de Star Wars.

Furo será resolvido, garante roteirista

“Nós conversamos muito sobre isso. E estamos ansiosos para que o programa seja exibido em sua totalidade, para que todas as perguntas sejam respondidas completamente. Portanto, é complicado responder a algumas dessas perguntas no meio do processo. Mas sim, tudo o que posso dizer é que estamos muito cientes disso, e do cânone. E há uma equipe enorme na Lucasfilm, então estamos todos muito conscientes de todas as escolhas que estão sendo feitas”, começa o roteirista.

“Será muito mais fácil falar sobre essas coisas quando tudo for ao ar. Mas, como eu disse antes, levamos o cânone muito, muito a sério. E há muitas, muitas pessoas nos bastidores que priorizam isso. Portanto, temos isso em mente e, quando tudo estiver concluído, todas as coisas devem estar no lugar”, finaliza.

Com sua fala, é apenas uma questão de tempo até que os fãs de Star Wars tenham suas perguntas respondidas.

Enquanto isso, Obi Wan Kenobi lança novos episódios às quartas no Disney+.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.