Obi-Wan Kenobi: Série pode ter sido mais barata do que os fãs pensam

A série de Obi-Wan Kenobi chegou com uma recepção mais divisiva do que se esperava. Entre tantas opiniões divergentes, quase todo mundo concorda em uma coisa: o orçamento não parece ter sido tão elevado.

Principalmente em comparação com O Mandaloriano, o valor de produção de Obi-Wan Kenobi não é nada impressionante.

Isso é até comum para uma série, mas é algo que chama a atenção porque o Disney+ havia prometido que essas produções teriam um orçamento bastante considerável.

De acordo com o Screen Rant, a pandemia pode ter impactado Obi-Wan Kenobi nesse sentido, fazendo com que o orçamento fosse diminuído em relação ao que estava previsto.

As gravações de Obi-Wan Kenobi aconteceram em um momento muito complicado da pandemia, quando Hollywood ainda estava tentando voltar a se organizar com as suas produções.

Isso certamente trouxe um impacto, embora não seja nenhuma desculpa para fazer as coisas de qualquer jeito.

O Livro de Boba Fett, outra série de Star Wars, parece ter passado pelo mesmo problema. Para tornar tudo ainda pior, são tantas as séries que são produzidas que os estúdios podem estar ficando sobrecarregados com pós-produção.

Isso está mais para uma especulação do que uma informação concreta, no entanto. O Disney+ nunca abordou de maneira oficial se estaria tendo problemas nesse sentido, e é provável que o serviço de streaming nem mesmo admita que o valor de produção de Obi-Wan Kenobi não é tão incrível.

Obi-Wan Kenobi está disponível pelo Disney+.

