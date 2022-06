Obi-Wan Kenobi tem TRÊS atores interpretando Darth Vader

Obi-Wan Kenobi tem tudo para repetir – e até mesmo superar – o sucesso de The Mandalorian e outras séries de Star Wars do Disney+. Um dos aspectos mais interessantes da produção é a caracterização de Darth Vader, um dos personagens mais icônicos da franquia. Muitos fãs não sabem, mas três atores diferentes interpretam o vilão em Obi-Wan Kenobi.

A trama Obi-Wan Kenobi começa uma década após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith, onde o protagonista enfrenta sua maior derrota – a corrupção de Anakin Skywalker.

Junto com Ewan McGregor no papel principal, o elenco de Obi-Wan Kenobi conta também com Moses Ingram (O Gambito da Rainha), Kumail Nanjiani (Eternos), Joel Edgerton (Star Wars) e Rupert Friend (Anatomia de um Escândalo).

Explicamos abaixo por que 3 atores interpretam Darth Vader em Obi-Wan Kenobi e como é o papel de cada um deles; confira.

Darth Vader ganha vida com 3 atores em Obi-Wan Kenobi

Em uma entrevista recente, Ewan McGregor revelou que “centenas de pessoas” apareceram no set de Obi-Wan Kenobi para conferir Hayden Christensen no traje do Darth Vader.

Vale lembrar que o ator canadense interpreta Anakin Skywalker nos prólogos de Star Wars e na série animada The Clone Wars.

Mas Hayden Christensen não aparece muito em Obi-Wan Kenobi. Os intérpretes de Darth Vader sob a máscara, além do astro de Star Wars, são dublês.

Após o lançamento do terceiro episódio da série de Star Wars, o dublê Dmitrious Bistrevsky participou de uma sessão de perguntas e respostas com os fãs. No Instagram, ele falou sobre a nova caracterização de Darth Vader.

“Nós trabalhamos juntos para criar o melhor Darth Vader da história. O Hayden, o Tom (O’Connell, outro dublê), e eu. Nós somos uma simbiose. Todos contribuímos para a criação do personagem”, comentou o dublê.

Além disso, James Earl Jones retorna como a voz do vilão – com a ajuda de um moderno sistema de inteligência artificial.

Dessa forma, Darth Vader é “interpretado” por 4 atores em Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen, Dmitrious Bistrevsky, Tom O’Connell e James Earl Jones.

“O Hayden e eu atuamos nas cenas do Darth Vader. Somos nós que trazemos as emoções para o personagem. O Tom, por sua vez, se especializa nas lutas. Todas as lutas são dele. Mas o papel mais importante é o do Hayden. É ele quem interpreta as emoções mais profundas, de dor e traição”, revelou o dublê.

Além de atuar em Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen também está confirmado na vindoura série Ahsoka, que terá Rosario Dawson como a protagonista titular.

