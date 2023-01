Olhar Indiscreto é uma história real? Saiba a verdade sobre a série da Netflix

Disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Olhar Indiscreto está fazendo o maior sucesso na plataforma! Por sua trama erótica, surpreendente e cheia de reviravoltas, a produção brasileira lidera o Top 10 do streaming. Dessa forma, o público quer saber: será que a trama é baseada em eventos reais?

“Uma talentosa hacker adepta ao voyeurismo se envolve em uma perigosa investigação depois que a vizinha prostituta viaja no fim de semana”, afirma a sinopse oficial de Olhar Indiscreto na Netflix.

O elenco de Olhar Indiscreto é liderado por Débora Nascimento (Avenida Brasil) e Emanuelle Araújo (Samantha).

Revelamos abaixo se a trama de Olhar Indiscreto é baseada em uma história real na Netflix; confira!

Conheça as inspirações de Olhar Indiscreto na Netflix

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, a trama de Olhar Indiscreto não é baseada em eventos reais na Netflix.

Segundo o site TheCinemaHolic, a história da série é completamente fictícia, criada pelas roteiristas Camila Raffanti e Marcela Citterio.

No entanto, o voyeurismo – a prática da protagonista Miranda – é um fetiche real. E não é só isso: também é uma das fantasias mais comuns da atualidade.

A expressão “Voyeurismo” é uma junção do termo francês voyeur (“aquele que vê”) com o sufixo nominal “ismo”.

Também conhecida como “mixoscopia”, a prática consiste na obtenção de prazer sexual pela observação de pessoas praticando sexo ou em estado de nudez.

É importante lembrar que, quando a pessoa observada não está ciente de que está sendo vigiada, esse comportamento é, em muitos países, considerado um crime, configurando uma invasão de privacidade.

Logo, o que a protagonista Miranda faz com a vizinha Cléo na trama de Olhar Indiscreto, se fosse denunciado à polícia, poderia trazer graves consequências para a protagonista.

Sendo assim, de acordo com a legislação brasileira, a prática do voyeurismo é crime? De acordo com a plataforma Meu Site Jurídico, a resposta é mais complexa do que parece

“À primeira vista, o ato de quem instala um equipamento de gravação nas dependências de um imóvel para captar imagens íntimas sem o consentimento dos ocupantes não se subsume a nenhum tipo penal. Não há dúvida de que se trata de conduta que viola gravemente a intimidade e que inequivocamente dá ensejo a indenização por danos morais, mas, lege lata, não há tipo penal ao qual se possa adequar”, afirma o advogado Rogério Sanches Cunha, em um artigo do site.

A prática do voyeurismo, finalmente, também é muito famosa na cultura pop, servindo como temática para filmes como Observadores e Janela Indiscreta.

Olhar Indiscreto está disponível na Netflix.

