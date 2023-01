Olhar Indiscreto: Explicamos o final da série picante da Netflix

Alerta de spoilers

Olhar Indiscreto é a nova série brasileira da Netflix, que tem chamado a atenção de muitos assinantes da plataforma de streaming. Vamos, agora, mergulhar no desfecho da série picante e em sua trama.

A trama acompanha Miranda, uma voyeur desenfreada e habilidosa hacker. Sua rotina diária consiste em espiar pela janela a vida de Cleo, uma prostituta de alto nível, que mora no prédio do outro lado da rua. Ela se interessa muito pelos clientes que visitam Cleo.

Cleo bate na porta de Miranda um dia e começa a pedir a Miranda para cuidar de seu cachorro enquanto ela também viaja. O problema começa quando um dos clientes de Cleo, Fernando, visita enquanto Miranda está temporariamente no apartamento de Cleo.

Fernando salva Miranda de um ataque sexual e os dois ficam próximos. Ele instantaneamente confia a Miranda certos segredos obscuros de sua vida e convence Miranda a se apresentar ao cunhado, Heitor.

Fernando pede a Miranda que use suas habilidades de hacker e fique de olho em Heitor. Porém, em outra tangente, Heitor tem um casamento conturbado com Diana. Ele também é um dos clientes de Cleo. Logo, Miranda está enredada em uma teia de relacionamentos complexos e mentiras.

Entre as situações, Miranda está desesperada para saber como e onde Cleo desapareceu. Por meio de comunicação anônima, Miranda recebe um convite para uma festa e recebe instruções a seguir. Ao final disso, Miranda acorda amarrada no apartamento de Heitor e se depara com o cadáver de Diana.

Miranda não consegue confiar em Fernando nem em Heitor. Ela logo compreende as relações inadequadas e complexas entre as famílias deles. Em meio a isso, o passado de Miranda começa a assombrá-la quando ela visita sua avó em uma casa de repouso de vez em quando.

Após o assassinato de Zoe, ex-mulher de Fernando, Miranda se envolve diretamente na investigação agora combinada. A vida dela também está em risco neste momento. Melhor amiga de Miranda, Rita também se mete na confusão. A amizade íntima de Rita com o guarda-costas de Heitor, Rafael, torna-se outra preocupação para Miranda.

Depois de muitas reviravoltas, é revelado que Cleo nunca esteve em perigo. Em vez disso, Cleo era o perigo – para Miranda. Logo é revelado que a irmã de Miranda, Gabriella, agora é Cleo. Gabriella ainda é uma sociopata que deseja fazer Miranda sofrer; assim, ela assume o pseudônimo de Cleo. Ela traçou um plano elaborado para fazer Miranda sofrer.

De acordo com Cleo, também conhecida como Gabriella, Miranda é a razão pela qual sua mãe faleceu. Também é revelado que Fernando estava no plano maligno com Gabriella.

Por um lado, Gabriella quer testemunhar Miranda sofrer e depois morrer; por outro lado, Fernando quer arrancar tudo de Heitor e depois matá-lo. Apesar de todo o planejamento e trama, Fernando e Gabriella morrem, enquanto Heitor e Miranda são deixados para viver uma vida livre.

O final de Olhar Indiscreto explicado

O enredo começa com a existência de Cleo e seu estilo de vida exótico, que Miranda espia pelas janelas. Foi seu desaparecimento que trouxe o discurso para a vida de Miranda.

À medida que a história avança, o público acredita que Cleo é mantida em cativeiro. No entanto, no final do último episódio, é revelado que Cleo nunca foi uma vítima. Ela não é apenas a irmã mais velha de Miranda, Gabriella, mas também o mentor desse plano maligno.

Enquanto ela tenta matar Miranda, uma briga acontece. A polícia chega a tempo de uma falha de tiro que causa a morte de Cleo. Assim, Cleo não existe mais.

Quem matou Bernardo?

É logo no primeiro episódio de Olhar Indiscreto que é revelada a morte de Bernardo. Bernardo era namorado de Diana e irmão de Helena, então namorada de Heitor. Sua morte ocorre em uma piscina cuja culpa inicial foi atribuída a Heitor.

Aparentemente, Heitor havia nocauteado Bernardo de sua consciência. E como Bernardo caiu na piscina, ele se afogou. Quando Miranda investiga, ela descobre que a verdade é outra.

Miranda consegue um videoclipe que revela que, mesmo após a luta corporal entre Heitor e ele, Bernardo ainda estava vivo. Ele lutou para chegar ao lado da piscina para sair. No entanto, Diana não o deixou. Diana fez Bernardo sufocar na piscina, o que provocou sua morte.

Muito mais tarde é revelado que foi a influência de Fernando que fez Diana agir dessa forma. Ele a convenceu a matar Bernardo quando Bernardo veio a saber sobre o relacionamento pervertido e incestuoso em que Diana e ele estavam envolvidos.

Diana se suicidou?

A trama da série não se concentra apenas no desaparecimento de Cleo. A morte de Diana também foi um ponto central na trama. Pela forma da morte, pode-se concluir que Diana cometeu suicídio. Sua morte foi muito parecida com a de Bernardo. No entanto, sua morte foi um homicídio.

Quando Miranda é mantida em cativeiro por Cleo, ela descobre a verdade sobre a morte de Diana. Cleo confessa que a morte de Diana nunca fez parte do plano. Dito isto, quando Diana recusou o amor proposto por Fernando, ela se tornou um alvo. Furioso, Fernando atacou e matou Diana.

Quem mata Zoe?

Zoe Braun é a ex-mulher de Fernando. Ela é alguém que se alimenta dos segredos dos outros. A festa da qual Miranda foi obrigada a participar por causa de Cleo, foi realizada em uma mansão. Esta mansão é na verdade propriedade dos pais de Zoe. Ela também está envolvida nas circunstâncias distorcidas.

É após a morte de Diana que ocorre o assassinato de Zoe. Ela é encontrada morta a tiros em um elevador, por Miranda. Todos os indícios apontavam para Heitor por este assassinato. Mesmo assim, Cleo revela que foi Fernando quem matou Zoe, pois ela o estava chantageando.

Heitor é inocente?

A série da Netflix gira em torno de alguns personagens específicos e suas vidas passadas. Heitor é um dos personagens centrais dessa história. Sabe-se desde o primeiro episódio que seu personagem não é bom, nem mau.

Existem algumas subtramas que insistem que Heitor é um personagem vilão; no entanto, ele não é. Ele não tem nenhum papel a desempenhar em nenhuma das mortes. Heitor sempre foi enquadrado e percebido erroneamente. É quando Miranda finalmente é resgatada pela polícia que ela descobre a inocência de Heitor.

Miranda está grávida?

Quando a história de Olhar Indiscreto chega ao fim, Miranda descobre que está grávida. A princípio não está claro se a criança é de Heitor ou de Fernando. Porém, Miranda ainda quer ficar com a criança.

A série termina com Heitor aceitando ser o pai do bebê de Miranda. É revelado que eles estão esperando uma menina e Miranda deseja chamar a criança de Rita, em homenagem a sua melhor amiga.

Olhar Indiscreto está disponível na Netflix.

