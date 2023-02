Onde assistir ao Super Bowl

A final do Super Bowl LVII trará inúmeros trailers de filmes e séries de destaque, além de um show da Rihanna. Vamos ver, então, como assistir o evento esportivo no Brasil.

O jogo ocorrerá no estádio University of Phoenix, no Arizona (EUA). Disputam o título o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

A transmissão ocorre a partir das 20h com exibição ao vivo do Star+ e canais ESPN. Informa a Disney. Vale apontar que o jogo em si começa às 20:30h.

O evento terá narração de Fernando Nardini e comentários de Paulo Antunes, Antony Curti, Weinny Eirado, Deivis Chiodini, Ari Aguiar e Matheus Pinheiro.

Já na TV aberta, o jogo será transmitido pela RedeTV!. É o segundo ano consecutivo em que isso ocorre.

O que mais esperar do Super Bowl LVII

No intervalo, veremos o aguardado show da Rihanna, sendo essa sua primeira apresentação em cinco anos.

A transmissão da performance da diva pop ocorrerá por meio do Star+ e do ESPN 2, com participação especial de MariMoon nos comentários.

Dentre os trailers que podemos esperar ver durante o jogo estão os de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, Guardiões da Galáxia 3 e The Flash.

Isso sem falar em aguardadas prévias de A Pequena Sereia, Creed 3, Indiana Jones 5, John Wick 4 e muito mais.

Como dito anteriormente, O Super Bowl LVII será exibido às 20h no Star+, canais ESPN e RedeTV!

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.