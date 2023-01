Onde Está Meu Coração: Conheça nova série da Globo com Fábio Assunção

Se você gosta de séries tocantes, daquelas de deixar lágrimas nos olhos, não deixe de conferir Onde Está Meu Coração! Lançada originalmente em 2021, no Globoplay, a elogiada produção estreia na TV aberta nesta terça-feira (31 de janeiro), na Rede Globo. A série conta com Letícia Colin e Fábio Assunção no elenco.

Onde Está Meu Coração estreou no Globoplay em 2 de maio de 2021, contando com 10 episódios em sua 1ª temporada.

A produção tem roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg (com colaboração de Laura Rissin e Matheus Souza), além da direção de Noa Bressane. A direção artística fica por conta de Luísa Lima, e a supervisão artística é de José Luiz Villamarim.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Onde Está Meu Coração na Rede Globo; confira!

Conheça a trama impactante de Onde Está Meu Coração

No centro da trama de Onde Está Meu Coração está a jornada de Amanda (interpretada por Letícia Colin), uma médica que ingressa, cada vez mais profundamente, no universo da dependência química e do vício em drogas.

“Amanda enfrenta sua própria guerra particular, diante da relação íntima e destrutiva com as drogas, de uma pressão familiar constante e da fragilidade de seu casamento com Miguel”, diz a sinopse oficial de Onde Está Meu Coração.

Ambientada na cidade de São Paulo, Onde Está Meu Coração acompanha a história de Amanda, uma jovem e talentosa médica que, entre confrontos e perdas, encontra alívio no mundo das drogas.

No início da história, Amanda se sente sufocada pelas exigências do hospital onde trabalha e pelas desavenças com o marido Miguel, com quem vive um casamento conturbado.

Eventualmente, Amanda se vicia em drogas cada vez mais pesadas, iniciando um espiral de destruição e desespero. Será que ela conseguirá sair desse abismo? Só assistindo Onde Está Meu Coração para saber a resposta.

Elenco de Onde Está Meu Coração é liderado por Letícia Colin

Como citamos anteriormente, o elenco de Onde Está Meu Coração é liderado por uma poderosa performance de Letícia Colin.

Por sua atuação como a protagonista Amanda, Colin foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz. Outros projetos da atriz incluem as novelas Segundo Sol e Todas as Flores, além do reality musical The Masked Singer Brasil.

Fábio Assunção, de novelas como O Rei do Gado e Totalmente Demais, vive o Dr. David Meireles, o pai da protagonista Amanda. É por influência dele que ela decide se tornar médica.

Mariana Lima, de produções como O Rebu, Os Dias Eram Assim, Assédio e Um Lugar ao Sol, vive Sofia, a mãe de Amanda.

O elenco principal de Onde Está Meu Coração é completado por Daniel de Oliveira (Cazuza: O Tempo Não Para) como Miguel, o marido de Amanda.

Também integram o elenco de Onde Está Meu Coração os atores Camila Márdila (Que Horas Ela Volta), Bárbara Colen (Aquarius), Rodrigo García (Tatuagem), Grace Passô (Sob Pressão), Michel Melamed (Capitu), Cacá Carvalho (Torre de Babel) e Bella Camero (Marighella).

Data de estreia de Onde Está Meu Coração na Rede Globo

O primeiro episódio de Onde Está Meu Coração é exibido nesta terça-feira (31) na Rede Globo, às 23h50, logo após o Big Brother Brasil 2023.

Todos os capítulos da 1ª temporada serão exibidos às terças-feiras, no mesmo horário, sempre depois do reality show. Os episódios também estão disponíveis no Globoplay.

Confira abaixo o trailer de Onde Está Meu Coração!

