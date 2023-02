One Piece: Atriz explica mudança de figurino de Luffy na série da Netflix

A atriz Emily Rudd, que dá vida a Nami na série live-action de One Piece, explicou uma mudança no figurino de Luffy no recém-lançado pôster da atração.

No cartaz, Monkey D. Luffy, vivido por Iñaki Godoy, aparece usando tênis e um fã questionou no Twitter por que o personagem não está com suas clássicas sandálias.

Em resposta ao fã, Rudd explicou que os tênis permitiram que o ator realizasse com segurança suas acrobacias na série da Netflix, já que as sandálias não são seguras para tal trabalho.

Emily Rudd's (Nami) comment on Luffy wearing shoes. pic.twitter.com/kmVmv6f8on — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) February 3, 2023

Elenco de One Piece

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses – veja imagens dos sets e dos principais membros do elenco. Recentemente foi noticiado que a série não será 100% fiel ao anime.

O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

A série em live-action de One Piece será lançada ainda este ano na Netflix.

