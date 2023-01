One Piece: Série live-action da Netflix ganha pôster e imagem

A série live-action de One Piece, que está sendo produzida pela Netflix, ganhou seu primeiro pôster e uma imagem, que mostra Luffy e seus amigos.

As filmagens do live-action de One Piece já acabaram, mas a Netflix ainda não definiu uma data de lançamento – veja imagens dos sets e dos principais membros do elenco.

“Zarpando em 2023”, diz o cartaz. Confira, junto com a imagem:

Pôster de One Piece

Elenco de One Piece

Mais sobre One Piece

A adaptação em live-action de One Piece está em desenvolvimento na Netflix há um bom tempo. No entanto, só começou a se concretizar nos últimos meses. Recentemente foi noticiado que a série não será 100% fiel ao anime.

O personagem principal, Monkey D. Luffy, é interpretado por Iñaki Godoy. O ator ainda está em começo de carreira.

One Piece é uma das franquias de anime e mangá mais populares da atualidade.

Os fãs têm preocupação quanto à adaptação em live-action porque vários elementos da história podem ser absurdos demais para serem adaptados, mas de qualquer maneira, existe uma grande curiosidade em torno do projeto.

Ainda não há previsão de lançamento para a série em live-action de One Piece, da Netflix.

