Only Murders in the Building: Teaser da 3ª temporada mostra Meryl Streep

Foi divulgado o primeiro teaser da 3ª temporada de Only Murders in the Building, que revela a participação de Meryl Streep. Em janeiro, foi anunciado que a atriz se juntaria ao elenco da série.

Na atração, ela vai interpretar uma atriz envolvida em uma produção teatral. Mais detalhes sobre a personagem não foram divulgados.

Confira o vídeo:

No Brasil, o Star+ é responsável pela exibição de Only Murders in the Building.

A 3ª temporada da série segue sem previsão de estreia.

