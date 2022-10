Os Anéis de Poder: 2ª temporada contará história que Tolkien nunca explorou

Alerta de spoilers

Com Nori e o Estranho indo para Rhûn, a 2ª temporada de Os Anéis de Poder deve entrar em um território que Tolkien praticamente não explorou em sua obra.

No final da 1ª temporada, o Estranho, que foi revelado como sendo um mago, derrota as três misteriosas servas de Sauron. Antes de desintegrar, elas dizem para ele seguir para a terra de Rhûn, uma área que Tolkien quase não desenvolveu na construção da mitologia de O Senhor dos Anéis.

Rhûn fica no extremo leste da Terra-Média, e é conhecida por ser populada por seguidores malignos de Morgoth e Sauron.

Os Orientais, que vieram ajudar Sauron durante a Guerra do Anel, vieram deste lugar. Fora isso, sabemos muito pouco sobre o local que Nori e o Estranho estão indo. O que sabemos, é o motivo da viagem: o estranho precisa aprender mais sobre seus poderes e seu propósito.

Mas podem haver outras razões para Os Anéis de Poder ir para Rhûn, a equipe da série terá liberdade para ser extremamente criativa na forma que vão retratar estas terras, e os tipos de desafios que os personagens vão enfrentar.

Se você se pergunta os motivos de J.R.R. Tolkien não ter explorado as terras de Rhûn, é preciso lembrar que a Terra-Média foi o trabalho da vida do autor, com ele deixando inúmeros contos e ideias inacabados; Ou seja, ele simplesmente não teve tempo para contar tudo o que gostaria.

O fato é que, por mais que Rhûn tivesse potencial, o local saía do foco principal da maioria das histórias de Tolkien, que se passavam principalmente no Oeste. Ir para o leste poderia fazer com que a linha narrativa de outros personagens ficasse de lado.

Mas, de qualquer forma, a decisão abriu espaço para os mistérios de Rhûn serem explorados pelo futuro de Os Anéis de Poder, podendo ser um arco com mais liberdade criativa para os roteiristas.

Por que Os Anéis de Poder precisam ir para Rhûn?

Outro motivo importante para levar a história para o extremo leste da Terra-Média está totalmente conectado aos Nazgûl.

Os Nazgûl são os 9 reis humanos que sucumbiram ao poder dos anéis de Sauron, eles se tornaram servos do Senhor do Escuro e são vistos perseguindo Frodo e seus companheiros em O Senhor dos Anéis.

Acontece que, como Os Anéis de Poder foca justamente na criação dos anéis, a história de Khamûl, o segundo chefe dos Nazgûl, precisa ser introduzida na série.

Antes de ser corrompido pelo poder de Sauron, Khamûl era o rei de Rhûn, portanto, é muito possível que a 2ª temporada use o arco de Nori e do Estranho para apresentar o futuro Nazgûl.

É curioso vermos que, ao mesmo tempo que os produtores de Os Anéis de Poder estão prometendo uma 2ª temporada mais fiel à obra de Tolkien, eles também estão se dispondo a apresentar novos horizontes da Terra-Média para os fãs, abrindo uma nova gama de possibilidades para o futuro da série.

A 1ª temporada de Os Anéis de Poder pode ser conferida na íntegra pela Amazon Prime Video.

