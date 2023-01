Os Anéis de Poder: 2ª temporada pode ter controverso personagem de O Senhor dos Anéis

A segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é uma das mais aguardadas do Prime Video, e pode apresentar um personagem controverso de O Senhor dos Anéis.

Com as filmagens do segundo ano da série em andamento, o lançamento da nova temporada ainda deve demorar, dado o tempo de produção.

Segundo um site focado em O Senhor dos Anéis, Tom Bombadil vai aparecer na próxima temporada, e é um personagem conhecido na franquia. Ele não apareceu nos filmes de O Senhor dos Anéis de Peter Jackson (via ComicBook).

Bombadil tem um papel de coadjuvante na saga, prestando ajuda aos hobbits e salvando-os do Velho Salgueiro-homem.

O personagem foi deixado de lado na franquia de filmes por não ser considerado muito importante, e continua a ser misterioso e superficial, pois nunca foi bem explorado nas obras de JRR Tolkien.

Os Anéis de Poder: Executivo promete ritmo acelerado e guerra na 2ª temporada

Vernon Sanders, líder do setor de televisão do Amazon Studios, prometeu um ritmo acelerado e guerra nos vindouros episódios.

Em entrevista ao Deadline (via ScreenRant), Sanders afirmou que a segunda temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder terá um ritmo mais rápido que a primeira temporada e incluirá sequências de batalhas ainda mais intensas.

“Nunca fizemos nada assim. Então todo o modelo de produção, como produzir um show como esse, o trabalho de escala, tudo isso foram coisas que precisávamos aprender pela primeira vez no processo de fazer o show”, disse Sanders.

“Nós vamos ser mais rápidos. Seremos capazes de colocar mais dinheiro na tela, em termos de escala e escopo do que estamos fazendo agora que sabemos como fazê-lo. E também acho que o ritmo de nossa narrativa vai aumentar em parte porque a história exige que, agora que todos foram estabelecidos, as apostas estão estabelecidas, que veremos alguns personagens em algumas terras irem para a guerra”, continuou.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível na Amazon Prime Video.

