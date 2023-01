Os Anéis de Poder: 2ª temporada pode ter um dos momentos mais sombrios da Terra Média

Já confirmada pela Amazon Prime Video, a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ainda não tem data de estreia. Além disso, Jeff Bezos – junto com os roteiristas da série – faz de tudo para manter a nova trama envolta em mistério. De acordo com um boato que corre na internet, os próximos episódios terão um dos momentos mais sombrios da Terra Média.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, é importante citar, acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

O elenco de Os Anéis de Poder é liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Mostramos abaixo por que a 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder pode mostrar um dos momentos mais sombrios da trama de Tolkien; confira! (via Looper)

2ª temporada de Os Anéis de Poder terá ritual sinistro?

A 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder conta com diversos reforços no elenco, e um deles é o ator William Chubb, que interpretará o “Alto Sacerdote de Númenor”.

De acordo com fãs e especialistas, o personagem pode estar relacionado a um dos capítulos mais obscuros da obra de J.R.R. Tolkien.

Os maiores fãs de Tolkien sabem que a obra do escritor fala pouco sobre religião organizada – e quando fala, não é de maneira positiva.

As poucas vezes em que Tolkien cita um “culto” ou uma “seita” é para falar sobre os adoradores de Melkor (uma espécie de Lúcifer da Terra Média).

Quando Tolkien se refere a sacerdotes, templos, clero e ritual, está falando dos indivíduos (especialmente os Filhos dos Homens) que se reuniram para adorar o mestre original de Sauron, o Lorde das Trevas Morgoth (que também é chamado de Melkor).

A adoração de Melkor, normalmente, acontece no Leste e no Sul da Terra Média. Sauron passa um bom tempo tentando convencer os humanos que Morgoth é um verdadeiro deus, e por isso, consegue garantir alguns fiéis seguidores.

Os “Místicos” que aparecem na 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, por exemplo, são adoradores de Melkor.

Dessa forma, com a introdução do Alto Sacerdote de Númenor na 2ª temporada, a série do Prime Video deve abordar a época na qual a ilha se voltou para a adoração de Morgoth.

“Então Ar-Pharazôn, o Rei, se voltou ao culto da Escuridão, e de Melkor, o Senhor dela, a princípio em segredo, mas logo abertamente e na face de seu povo; e eles na maior parte o seguiram”, diz o livro O Silmarillion.

Eventualmente, os sacerdotes de Númenor, com o apoio do Rei, constroem templos para Melkor, onde realizam os mais sinistros sacrifícios humanos.

Será que tudo isso acontecerá na 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder? Só aguardando o lançamento dos novos episódios para saber!

A 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ainda não tem previsão de estreia no Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.