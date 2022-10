Os Anéis de Poder: A pista que você não percebeu sobre grande mistério da série

Alerta de spoiler

A produção mais cara do Prime Video e do ano, a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é um grande sucesso do streaming. Além disso, já garantiu uma segunda temporada.

Abrangendo as obras de JRR Tolkien, a série conta com muitos detalhes e pistas, e uma dessas pistas revelou o maior mistério da produção.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com Morfydd Clark, Lenny Henry, Robert Aramayo e Charles Edwards, interpretando os personagens principais.

Pista sutil estava no manto de Estranho

Em uma entrevista recente ao TVLine, o ator Daniel Weyman, que interpreta o Estranho, revelou que havia uma pista sutil em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder sobre a revelação de Istar.

Segundo o ator, o manto esfarrapado do Estranho evolui e se regenera pouco a pouco com o passar dos episódios do primeiro ano.

“Não sei se as pessoas notaram, mas o figurino muda um pouco ao longo da temporada. O fato de estarem cercando o Estranho significava que eles mudaram e se alteraram sutilmente”, disse ele.

“É como se todos fossem puxados para dentro, e assim deixa de ser uma fantasia muito grande e selvagem para ser mais uma fantasia de um Istar”, concluiu o astro.

A primeira temporada estabeleceu e expandiu a Terra-média, e preparando o terreno para o segundo ano ser ainda mais vasto.

A revelação de que o Estranho é um mago resolve o maior mistério da série, porém ainda há muito mais para ser mostrado do personagem.

Mesmo que tenha revelado um grande mistério, um outro já pode ser levantado em torno do mesmo personagem. Seria o Estranho uma versão de um mago existente em O Senhor dos Anéis?

O final da série ainda mostrou que os fãs podem esperar o personagem viajando para uma área da Terra-média que nunca foi mostrada em tela.

Você pode assistir Os Anéis de Poder na Amazon Prime Video.

Sobre o autor Gabriel Silveira