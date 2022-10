Os Anéis de Poder: Amazon tem expectativa animadora para os episódios finais

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está se encaminhando para seus episódios finais. A série foi uma grande aposta financeira da Amazon Prime Video, e parece que o retorno valeu a pena.

Mesmo com a competição direta com A Casa do Dragão da HBO, a série derivada de O Senhor dos Anéis tem sido sucesso de audiência. A chefe da Amazon Studios, Jennifer Salke, revela expectativas de que os episódios finais da 1ª temporada irão atrair ainda mais público.

De acordo com Salke, Os Anéis de Poder já atingiu cerca de 100 milhões de assinantes do Prime Video, porém ela admite que ainda existem dados demográficos importantes para serem analisados. Mas, pelas expectativas da empresa, as visualizações vão disparar nas próximas semanas.

“Nós estamos chegando aos 100 milhões de assinantes assistindo… é um número grande.” A executiva comentou com a Variety, e continuou: “Não não podemos esperar para conseguir mais informações em como a audiência se divide. Nós prevemos que, com esses últimos três episódios, um aumento enorme, porque está tudo se juntando e a curiosidade está no ponto máximo. E esses últimos episódios serão os mais fortes desta temporada, porque eles não são apenas sobre preparação. Eles são excelentes.”

Jennifer Salke e a Amazon tem todo o direito de estarem tão confiantes, já que o episódio 6 foi ao ar na última sexta-feira (30), trazendo não só vários elementos muito esperados na temporada, como também teve a maior reação dos fãs nas redes sociais.

Certamente as revelações e batalhas incríveis do 6º episódio fez vários olhos se voltarem para Os Anéis de Poder, os próximos episódios tem tudo para serem tão explosivos quanto, com mais núcleos se cruzando e, quem sabe, finalmente onde Sauron está escondido.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

