Os Anéis de Poder: As surpreendentes inspirações por trás do Estranho

Lançado recentemente no Prime Video, o episódio final da 1ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder trouxe respostas para alguns dos maiores mistérios da série. O último capítulo finalmente revela a identidade do Estranho. Em uma entrevista recente, o criador da série revelou as surpreendentes inspirações por trás desse personagem tão interessante.

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder acontece há séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média.

O hit do Prime Video também se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Cynthia Addai-Robinson (Arrow), Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur (Comedy of Errors), Maxim Baldry (Uma Segunda Chance Para Amar), Nazanin Boniadi (Ben-Hur), Morfydd Clark (Santa Maud) e Ismael Cruz Cordova (The Mandalorian).

Revelamos abaixo tudo que o showrunner de Os Anéis do Poder contou sobre as inspirações do Estranho; confira.

O Estranho é um dos personagens mais intrigantes de Os Anéis do Poder

Desde o primeiro episódio de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, a identidade do Estranho se estabelece como um grande mistério.

No capítulo de estreia, o personagem literalmente cai do céu, aterrissando em uma cratera próxima ao assentamento dos Pés-Peludos.

Finalmente, no último capítulo da 1ª temporada, a produção do Prime Video finalmente revela a identidade do Estranho. Diferentemente do que os fãs imaginavam, o personagem não é Sauron, Saruman, ou Radagast.

O personagem é identificado pelas Místicas como Istar, e ao que tudo indica, é uma versão mais jovem de Gandalf.

Em uma entrevista recente, J.D. Payne – o criador de Os Anéis do Poder – afirmou que o Estranho é inspirado em ícones do cinema mudo. Afinal de contas, o mago só aprende a falar com a ajuda de Nori.

Segundo Payne, o Estranho é inspirado no icônico Charlie Chaplin, em Buster Keaton (um famoso ator do cinema mudo) e em criaturas estranhas como o E.T. de Spielberg e o Gigante de Ferro de Ted Hughes.

“Há algo na performance dele (do ator Daniel Weyman) que faz o público torcer. Quando ele provoca perigo para a Nori, por exemplo, você fica devastado, você sente essa emoção. Por isso, falamos muito sobre Chaplin e Buster Keaton. Também discutimos sobre o E.T. e o Gigante de Ferro. Eles são personagens silenciosos, mas que conseguem evocar uma enorme quantidade de empatia e emoção”, explicou Payne.

O criador de Os Anéis do Poder não poupou elogios para a performance de Daniel Weyman como o personagem.

“A nossa intenção era fazer o público se importar com o Estranho. O fato de termos encontrado um ator que consegue dar vida a essa trama torna tudo mais emocionante e autêntico”, comentou o showrunner.

Todos os episódios de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estão disponíveis no Prime Video.

