Os Anéis de Poder: Astro explica sobre os conflitos de Halbrand

Um dos astros de de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Charlie Vickers, explicou sobre os conflitos internos de Halbrand.

Vickers foi sucinto sobre o seu personagem, e tudo que ele está passando na série de sucesso da Prime Video. Para o ator, Halbrand está voltando para o lugar que ele reconhecida como seu lar (via ScreenRant).

“Acho que para Halbrand, ele sabe que está voltando para um lugar que era como seu lar. E eu acho que, quando ele for, ele sabe o que vai encontrar. Ele viu os primórdios disso e as maquinações do que está prestes a acontecer”, disse ele.

No entanto, o ator comenta que haverá muito conflito físico e perigo, e emoções conflitantes, que o farão fazer escolhas importantes.

“É como se ele estivesse trazendo uma nova vida em potencial nessa pessoa que ele acabou de conhecer de volta ao seu passado”, comentou o astro. “Então eu acho que assim como ele sabe que haverá conflito físico e muito perigo, também haverá algumas emoções realmente conflitantes que ele sentirá.”

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

